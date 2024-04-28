ملك أحمد زاهر تكشف عن مواصفات فتى أحلامها بعد خطوبة شقيقتها(فيديو)

ملك أحمد زاهر، أعربت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن سعادتها بعد تشبيهها بالنجمة حنان مطاوع، معقبة: "ده شرف كبير ليا".

تفكير ملك أحمد زاهر في الزواج

وبسؤالها عن مواصفات فتى أحلامها، أوضحت ملك أحمد زاهر:"أنا مركزة في شغلي دلوقتي والجواز قسمة ونصيب ومستنية ألاقي الشخص الصح المناسب لإني أنا طيبة وهبلة".

مواصفات فتى أحلام ملك أحمد زاهر

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المذاع علي قناة "صدى البلد 2":"لما هلاقي الشخص المناسب اللي هيعاملني زي بابا هوافق به علطول، انا طيبة ورومانسية أوي علشان كده انا عايزاه طيب ورومانسي ويكون راجل كده ومسئول ومتفهم لشغلي وبيشجعني فيه ويكون حنين وبيعرف ياخد ويدي معايا".

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والد ووالدة ملك أحمد زاهر

ولفتت ملك أحمد زاهر:"انا نسخة من ماما في الشكل والبرج وكل حاجة في الحياة واخدت منها طيبتها وحنية قلبها واخدت من بابا روحه وطريقته في الشغل".

في وقت سابق قالت ملك أحمد زاهر في تصريحات لفيتو: بأنها متحمسة للغاية لمشاهدة الفيلم، معلقة:" حاسة أني هضحك أوي.

وأضافت ملك زاهر:" جيت عشان كل الفيلم صحابي وحبايب قلبي وعشان أشجعهم وأنا مش بأمن بالحظ كلها أقدار بتاعت ربنا.

كما كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر عن الأدوار التي تتمنى تقديمها، قائلة: نفسي أعمل حاجة شر.

وتحدثت ملك أحمد زاهر عن الشائعات التي ترددت عنها وعن أسرتها من حين لآخر، قائلة:بقينا نتجاهل الإشاعات دي، زمان أنا كنت بتعصب وبرد، وأكتر إشاعة ضيقتني مثلا أشاعة أني أنا وأختي ليلي بنغير من بعض أو مثلا إشاعة أني أنا موت، الحاجات دي ممكن تضايقني شوية غير كدا مش بهتم.