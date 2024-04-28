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المخرج السوري عمرو علي: اخترت أزمة قلبية إسما للفيلم تعبيرا عن الوجع السوري

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

 

واصل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عروض اليوم الرابع بسينما مترو بمحطة الرمل والتي بدأت في الخامسة والنصف مساء وسط حضور جماهيري لافت.

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وتم عرض 12 فيلما ما بين روائي وثائقي وتحريك من 8 دول، وهي أفلام "صومعة بودابست " و"ايجر 1552" من المجر و" ليلة طويلة "و "لن تشرق الشمس" من مصر و"تكبير "و "النصف فقط " من اسبانيا و" أزمة قلبية "من سوريا و"حلم العروس" من الصين و" انا غرازيلا" من ايطاليا و"غرفة صغيرة" من العراق و"جناحا زرقاء اليمامة"، و"التضحية المقدسة" من كندا.

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وعقب انتهاء العروض أقيمت مناقشة لعدد من صناع الأفلام أدارها الناقد رامي المتولي أكد فيها عمرو علي مخرج الفيلم السوري "أزمة قلبية" أن الفيلم واجه صعوبات في التصوير في سوريا من ناحية البيوت التي احتاجت لترميم كبير علي اثر الأحداث التي مرت بها سوريا.

 

وأضاف: أيضا نعاني من انقطاع الكهرباء في كثير من الأوقات لكنه حاول التغلب علي هذه الصعوبات وايجاد بيت مناسب لطبيعة الفيلم.

وكشف عمرو علي أن بطلة الفيلم هي ممثلة سورية كانت تقدم أفلاما تجارية في فترة التسعينات واعتزلت عام 1993 وأنه أقنعها بالعودة وحاول إعادة تقديمها بشكل جديد.
وردا حول اختيار أسماء لأفلامه لها علاقة بالأمراض قال إن الوضع في سوريا أصبح مريض وحاولت الإسقاط عليه من خلال هذه الأسماء.

من جانبه تحدث المخرج ومدير التصوير أدهم خالد عن فيلم لا تشرق الشمس مشيرا إلى أنه مشروع تخرجه وصوره في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي في يوم واحد خلال 12 ساعة وحاول التوازن بين كونه مخرج ومدير التصويرفي الفيلم.

وأكد خالد أنه اختار معظم أبطال الفيلم بالصدفة حيث طبيعة الفيلم تتحمل أن يكون أبطاله وجوه جديدة.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة أكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

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