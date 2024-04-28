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أخبار مصر

البورصة تدرس رفع رأس مال شركة غاز مصر إلى 3 مليارات جنيه

المهندس وائل جويد
المهندس وائل جويد رئيس غاز مصر،فيتو

تقدمت شركة غاز مصر  بمستندات قيد  لزيادة رأس المال المرخص به من ملياري جنيه إلى 3 مليارات جنيه.


وقالت البورصة في بيانها  اليوم إن المستندات تتضمن أيضًا قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 961.482 مليون جنيه إلى 1.442.223 مليار جنيه بزيادة قدرها 480.741 مليون جنيه.

وأوضحت أن الزيادة بإصدار عدد 48.074 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، تمويلًا من أرصدة احتياطي خاص (علاوة اصدار ) ومن أرصدة احتياطي عام بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.
وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

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يشار إلى أن غاز مصر حققت صافي ربح بلغ 170.59 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 301.96 مليون جنيه أرباحًا خلال العام السابق له.
وانخفضت إيرادات النشاط خلال العام الماضي لتصل إلى 6.87 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 7.02 مليار جنيه خلال 2022.

وسابقا  وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة غاز مصر، بشأن زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الافصاح زيادة رأس المال المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 3 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه.

 

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الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة شركة غاز مصر المهندس وائل جويد
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