الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الإثنين 29-04-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ودافئا على السواحل الشمالية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في شم النسيم

حالة الطقس غدا الإثنين 29_4_2024 في الإسماعيلية

درجة الحرارة 
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

Advertisements

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  30  


العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16
و درجة الحرارة العظمى 31


بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 23


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 23


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  14 ودرجة الحرارة العظمى 22


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15  و درجة الحرارة العظمى  32


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26


نخل: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 24


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  31


السويس:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 16
ودرجة الحرارة العظمى 31


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 33


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 34


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى 36


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 37
   

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 37

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الطقس غدا الإثنين الطقس

مواد متعلقة

شبورة مائية على هذه الطرق غدا

شديد الحرارة، حالة الطقس غدا الإثنين 29-4-2024 في مصر

درجات الحرارة غدا الأحد 28-04-2024 فى مصر

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

الأرصاد تحذر من سيطرة السحب الرعدية على خليج العقبة وجنوب سيناء

حالة الطقس غدا الأحد 28 - 4 - 2024 فى مصر
ads

الأكثر قراءة

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

موعد نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد تأهل الزمالك على حساب دريمز

ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك عقب التأهل لنهائي الكونفدرالية

تعليق نبيل الحلفاوي على تأهل الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية

مشوار الزمالك في بطولة الكونفدرالية بعد التأهل للنهائي

تفاصيل التحقيق مع الشيبي بلجنة الاستماع في اتحاد الكرة

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأمطار الرعدية

أرقام جوميز مع الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية على حساب دريمز

منوعات

المزيد

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

قائد طائرة مخمور يتسبب في إلغاء رحلة طيران

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحسد والسحر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لسورة الفلق

ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم الكنز فى المنام وعلاقته بالحصول على رزق كثير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads