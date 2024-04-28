سموحة يهزم المقاولون بهدف نظيف في الجولة 20 من الدوري الممتاز

الدوري المصري، حقق فريق سموحة فوزا ثمينا على مضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة ال20 من أخبار الدوري المصري الممتاز.

هدف سموحة أحرزه حسام حسن في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية وصلته من الجبهة اليمنى انفرد على إثرها بمرمى المقاولون وسددها قوية داخل المرمى.

جاء الشوط الأول أقل من المتوسط، وانحسر خلاله اللعب في منطقة وسط الملعب في أغلب فتراته، وبسبب الحذر الدفاعي من قبل الفريقين، لم يشهد فرص حقيقية للتهديف، فيما شهدت الدقائق العشر الأخيرة أداء هجوميا أفضل للمقاولون لكنه لم يسفر عن أي أهداف.

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وعلى عكس سير اللقاء ينجح سموحة في خطف هدف التقدم في الدقيقة 42

يضغط المقاولون بعد الهدف من أجل إحراز هدف التعادل، وينجح في هز شباك سموحة في الدقيقة 45، لكن الحكم يلغي الهدف للتسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف نظيف.

كثف المقاولون العرب من ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، ودانت له السيطرة على الكرة في أغلب فتراته، ووصل إلى مرمى سموحة أكثر من مرة محاولا إدراك هدف التعادل، لكن التنظيم الدفاعي لفريق الموج الأزرق حال دون تحقيق أمال ذئاب الجبل.

وطرد الحكم وائل فرحان عمر سافيولا، البديل في الدقيقة 94 للخشونة، وهو الذي دخل بديلا في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 97 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب، تقدم لها جوزيف أوشايا وتصدى لها الحارس الهاني سليمان لترتد إلى محمد سالم يسكنها الشباك، ولكن الفار يلغي الهدف لتسلل محمد سالم، لينتهي اللقاء بفوز سموحة بهدف نظيف.

فريق المقاولون العرب، فيتو

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سموحة في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

تشكيل المقاولون لمواجهة سموحة في الدوري المصري

محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد ولؤي وائل وفاروقا نور الدين ومحمد مجلي وأحمد الشيمي وجوزيف أوشايا وزياد فرج ومحمد عنتر وعمار حمدي ومحمد سالم.

وتواجد لؤي وائل في صدارة تشكيل المقاولون بعد تعرضه للإصابة في مباراة بلدية المحلة الماضية.

تشكيل سموحة لمواجهة المقاولون

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المقاولون العرب في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

الهاني سليمان في حراسة المرمى وبركات حجاج ومحمد متولي كناريا ومحمد مصطفى ميدو وآرثر وأحمد خالد السيد وعمرو قلاوه ودوكوا دودو وعبد الرحمن عامر وإسلام جابر وحسام حسن.

موقف المقاولون وسموحة في ترتيب الدوري الممتاز



بهذا الفوز رفع فريق سموحة رصيده إلى 28 نقطة تقدم بها ثلاث مراكز، من التاسع إلى السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق السكندري 19 مباراة، فاز في 7 وتعادل 7 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات.

فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 12 نقطة أبقت عليه في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق 19 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل 6 لقاءات بينما تلقى الفريق الخسارة في 11 مواجهة.

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لمحمد عودة.

حكام مباراة المقاولون ضد سموحة

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أدار الحكم وائل فرحان مباراة المقاولون وسموحة، وعاونه كل من: شهاب راشد مساعد أول، وخالد حسام طه مساعد ثانٍ، ومحمد كابو حكم رابع، والسيد شعبان حكم فيديو، ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.

وانطلقت مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز أمس السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري.

وتشهد منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري عودة القطبين الأهلي والزمالك بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات الماضية.

وينتظر الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي بمثابة قمة الجولة، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي.

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري



بلدية المحلة ضد زد 0-3 (انتهت)

الجونة ضد الاتحاد 1-0 (انتهت)

المصري ضد الداخلية 4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب

المقاولون ضد سموحة 7:00 مساء - 28 أبريل - ستاد المقاولون

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 7:00 مساء - 29 أبريل - ستاد المقاولون

الإسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام