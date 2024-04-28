الأحد 28 أبريل 2024
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طريقة عمل مقلوبة الشاورما، أكلة مبتكرة ولذيذة

مقلوبة الشاورما،
مقلوبة الشاورما، فيتو

طريقة عمل مقلوبة الشاورما، الشاورما من الأكلات الشامية الشهيرة التى عشقها المصريون واشتهرت على مستوى العالم.

وطريقة عمل مقلوبة الشاورما، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل مقلوبة الشاورما.

مكونات عمل مقلوبة الشاورما:-

للمقلوبة

أرز مصرى أو بسمتى

بطاطس مقطعة دوائر مقلية

باذنجان مقطع دوائر مقلي

طماطم مقطعة دوائر

بصل مقطع دوائر

بهارات

ملح وفلفل أسود

مرقة لحم

للشاورما

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لحم مقطع شرائح

بصل مقطع شرائح 

طماطم مقطعة مربعات

بقدونس مفروم

قليل من السماق

ملعقة صغيرة من الثوم

قليل من كل من

الكمون

الزنجبيل

الكزبرة الجافة

بهارات الشاورما العربى

عصير حبة ليمون

زيت مع لية مقطعة مكعبات صغيرة

ربع كوب زيت زيتون

طريقة عمل مقلوبة الشاورما:-

  • لعمل الشاورما، فى وعاء يخلط زيت الزيتون مع الكمون والزنجبيل والكسبرة الجافة وبهارات الشاورما.
  • تضاف اللحم وقطع اللية للمزيج وتترك لتتبل ساعتين على الأقل.
  • يسخن الزيت فى مقلاة، ثم يضاف خليط اللحم له ويقلب، مع مراعاة أن لا يتم وضع كمية اللحم دفعة واحدة.
  • بعد نضج اللحم يضاف له عصير الليمون ويقلب.
  • ترفع الشاورما من على النار، ويقلب البصل مع السماق، ثم يضاف لها وتقلب وتترك جانبًا.
  • ثم نحضر المقلوبة، حيث نحضر قدر غير لاصق مدهون سمن.
  • يوضع به قليل من الشاورما، ثم شرائح البصل، ثم الباذنجان، ثم البطاطس، ثم الطماطم، ثم الشاورما، ثم الأرز، ثم يسقى الأرز بالمرقة.
  • يرفع على نار متوسطة حتى تمام النضج
    ثم نحضر صينية التقديم.
  • تقلب المقلوبة بحذر على صينية التقديم
    ثم تقدم ساخنة.
طريقة عمل مقلوبة الشاورما، فيتو 

ولعمل الشاورما 

مكونات عمل شاورما اللحم:-

نصف كيلو لحم شاورما

للتبيلة

زبادى

خل ابيض

عصير ليمون

ملح

فلفل اسود

بهارات لحم

رشة قرفة

بصل بودر

ثوم بودر

كبيبة صيني

رشة جوزة الطيب

رشة حبهان مطحون

نصف كيلو بصل مفروم

للتقديم

٣ ملاعق كبيرة لية ضانى

خبز سورى

خيار مخلل

ثومية

طريقة عمل شاورما اللحم:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف لها البصل المفروم وجميع التوابل المذكورة.
  • نترك اللحم فى التتبيلة ليلة كاملة.
  • ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونضع بها اللية الضانى ونتركها تذوب على النار الهادئة، ثم نضيف لها اللحم.
  • نقلب حتى يتغير لون اللحم، ثم نهدئ النار ونتركه اللحم حتى تمام النضج ونضيف لها الماء كلما احتاجت.
  • ويعد تمام نضج اللحم، نضعها فى الخبز السورى مع الخيار المخلل والقومية وتقدم ساخنة، ويمكن وضع الخبز على الجريل حتى يتغير لونه، ثم يقدم بعد ذلك.
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طريقة عمل فتة الشاورما لفطار رمضاني من المطبخ الشامي

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نوعي في السحور لإسعاد الصائمين بتقديم ساندويتشات الشاورما

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