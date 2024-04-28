سابقين بخطوة، إعلام القاهرة تطلق حملة للتوعية بتعليم البرمجة للأطفال

أطلق طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حمله اجتماعية هدفها التوعية بأهمية تعليم الأطفال البرمجه مُنذ الصغر وتسليط الضوء على الفوائد التي تعود على الطفل من تعلم البرمجةشعارها جاهزين لبكرا تحت عنوان KidCode، حيث نظم الطلاب اليوم افتتاحا خاصا للحملة.

مشروع للتوعية بتعليم الاطفال لغة البرمجة باعلام القاهرة

شمل الافتتاح العديد من الألعاب والمفاجآت والهدايا التي قدمها الفريق للطلاب والأطفال التي كانت متواجدة اليوم، بالإضافة إلى الصور التذكارية مع مطبوعات الحملة، ورسم الألوان على وجوههم لنشر البهجة.وتعتبر حملة "Gen-01" مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان تحت إشراف دكتور تغريد مجدي ودكتور شيماء، تحت شعار "سابقين بخطوة... جاهزين لبكرة".

Advertisements



وتعد كلمة "Gen-01" اختصارًا لكلمة "generation" والتي تعني جيل اما بالنسبة لرقمي (0،1) تتمثل في لغة الكمبيوتر والتي تعد أساس لغات البرمجة.

وتضم حملة "Gen-01" فريق مكون من ٢٢ طالب وهم (جهاد عصام، ياسمين عاطف، سلسبيل وليد، جميلة حسام، سماء مصطفي، آية طارق، روان شريف، وفاء خيري، أسماء عصام، محمد صابر، محمد خالد، شيماء ماجد،ريم رضا، رنا عماد، سماء ياسر، امل زكريا، إيمان أشرف، مي عبد المنعم، يارا طارق، رحمة أيمن، ميريت فؤاد، فاطمة ابراهيم).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ