حصول 4 برامج بآداب القاهرة على الاعتماد من هيئة الجودة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول 4 برامج دراسية بكلية الآداب على الاعتماد البرامجي من الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي برامج: اللغة العربية وآدابها، واللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة الفرنسية وآدابها، واللغة الصينية وآدابها.

الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وقال الدكتور الخشت، إن كليات الجامعة تعمل على مواكبة الأنظمة التعليمية في أرقى الجامعات العالمية تنفيذًا لاستراتيجية سد الفجوة المعرفية التي تم إعلانها في عام 2020 لتطوير المناهج الدراسية والالتزام بسياسة جامعات الجيل الرابع والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.

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مكتسبات التعلم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع

وأكد الخشت، أهمية الارتقاء بالبرامج الدراسية بكليات الجامعة، واستحداث برامج جديدة لإكساب الطلاب المعارف والمهارات وتشجيعهم على التعلم بأحدث الوسائل وخلق روح الإبداع والتميز لديهم وربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى نجاح كليات جامعة القاهرة في الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتجديد الاعتماد، علاوة على الاعتماد الدولي للعديد من الكليات والبرامج الدراسية، حيث حصلت العديد من البرامج الأكاديمية على الاعتماد البرامجي، وهي الهندسة المدنية وتشمل تخصصات هندسة المياه والبيئة، وهندسة وإدارة التشييد، وهندسة الإنشاءات، وبرامج الهندسة المعمارية، وهندسة وتكنولوجيا العمارة، وهندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الطاقة الكهربية، بالإضافة إلى برنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة، وبرامج الآثار الإسلامية، والآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار، وبرنامجي الترميم العضوي وغير العضوي بكلية الآثار، كما يجري حاليا الانتهاء من إجراءات الاعتماد البرامجي لعدد من الكليات الأخرى.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، إن كلية الآداب تشهد تطورات متسارعة تنفيذًا لمبادرة سد الفجوة المعرفية، وفي إطار مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي أعلنه رئيس الجامعة، وبالفعل حققت خطوات كبيرة برزت أهم نتاجائها في التقدم المتسارع للعلوم الإنسانية والاجتماعية في مختلف التصنيفات الدولية.

جدير بالذكر أنه خلال السنوات الماضية تم إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الأكاديمي والإداري محليًا ودوليًا، وسبق الاعتماد الدولي لكليات الإعلام والطب البيطري والعلاج الطبيعي والتمريض، كما تم الاعتماد الدولي لأقسام ومعامل ومستشفيات أبرزها قسم العمارة، وقسم جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى مجموعة من معامل كليات الطب والزراعة والهندسة، واعتماد مستشفى 500 500 كمستشفى خضراء، إلى جانب الاعتماد الدولي والمحلي لعدد 19 برنامجا دراسيًا بعدد من الكليات، والحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية (الأيزو). كما أن كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والاقتصاد والعلوم السياسية في طريقها إلى الاعتماد الدولي قريبًا.