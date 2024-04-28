انعقاد المجلس التنفيذى لفرع الشرقية للتأمين الصحى

عقد اليوم الموافق 28 من أبريل عام 2024 المجلس التنفيذى لفرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية

حضور الاجتماع التنفيذى

وذلك فى حضور الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير الفرع وكل من مديرى الإدارات بالفرع بالشرقية ومديرى المناطق ومديرى المستشفيات التابعة للفرع بالشرقية بالاضافة إلى مديرى عيادات مدينة الزقازيق ومسئولى أقسام الشئون الطبية بالفرع

اجتماع تنفيذى التامين الصحى -فيتو

كلمة الدكتور مدير عام الفرع

هذا وألقى الدكتور مدير عام فرع التأمين الصحى كلمة الافتتاح والتي رحب خلالها بكافة الحضور وتمنى منهم مزيدا من العمل والجهد لتطوير أداء تقديم الخدمة للمرضى مع ضرورة معاملة المرضى والمترددين على وحدات الفرع معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة حيث تم ايضا مناقشة الموضوعات الهامة التى تخص وحدات الفرع المختلفة وكيفية تطوير الوحدات حتى تتمكن من تأدية خدمات متميزة للمترددين من المرضى كما تم مناقشة اجندة الاجتماع المعدة لذلك

اجتماع تنفيذى التامين الصحى -فيتو

مشرفات الاقسام والوحدات

كماعقد مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقيه اجتماع مع مشرفات الاقسام والوحدات بمستشفى المبرة وذلك بحضورالدكتورة هناء احمد رشيد مدير مستشفى المبرة والدكتورة داليا عيد مدير المكتب الفنى بالفرع والمس حنان محمود مسئول تمريض مكافحة العدوى بالفرع والمس دعاء مدير تمريض مستشفى المبرة

اجتماع تنفيذى التامين الصحى -فيتو

تكليفات عمل المشرفات فى الفترة المسائية

وفى بداية الاجتماع القى المدير العام للفرع كلمة وشكر فيها الحضور على ادائهم وتمنى منهم مزيدا من العمل فى الفترة القادمة حيث تحدثت هالة حسنى مديرالتمريض بالفرع عن تكليفات عمل للمشرفات اثناء الفترة المسائية والسهروكذا صفاء حمدى مسئول تدريب التمريض والتثقيف الصحى بالفرع عن كيفية عمل دراسة الحالة ثم تمت مناقشة دراسة حالة بوحدة الرعاية المركزة مع مشرفين الرعاية بالمستشفى حيث تم عرض اجندة الاجتماع ومناقشتها مع الحضور

اجتماع تنفيذى التامين الصحى -فيتو

استمرارعمل العيادات المسائية

وبدورها قالت الدكتورة امال سرايا مدير منطقة فاقوس ان اتساع نطاق التامين الصحى الشامل يعظم مسئوليتنا ويضع الجميع من القائمين على التامين الصحى بالشرقية فى دائرة المسؤولية لافتة الى استمرار عمل العيادات المسائية بالمنطقة وذلك بتعليمات الاستاذ الدكتور رضا الديب مدير الفرع الممنبثقة من توجيهات الاستاذ الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التامين الصحى والذى طالما يشدد على الانضباط الفعلى فى العمل وجدية تقديم الخدمات الصحية للمترددين فى الفترتين المسائية منها والصباحية

اجتماع تنفيذى التامين الصحى -فيتو

اجتماع بالصيادلة المكلفين

اجتمع فى وقت سابق مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية مع الصيادلة المكلفين الجدد بوحدات الفرع المختلفة حيث تم شرح كيفية التعامل مع التذكرة الطبية وطريقة تحرير استمارة 56 للأصناف الناقصة وتحديد احتياج الجهة من الأصناف وكيفية الطلب ذلك بالإضافة إلى التعامل مع الدفاتر والعناية بها. وأوضح طريقة التسجيل وبروتوكولات التأمين الصحي وايضا دليل الأدوية وموانع صرف التذكرة الطبية بالإضافة إلى مدى صلاحيات مدير العيادة في تعديل التذكرة الطبية وذلك في حضور الدكتورة شيرين جابر مدير إدارة التموين الطبي والصيدليات والدكتورة منى حسن عبد السلام رئيس قسم الصيدليات والدكتورة أميرة صلاح رئيس قسم المشتريات للعيادات والدكتورة هناء حفني رئيس قسم المخازن الطبية بالفرع والدكتورة ريهام مدبولي مدير إدارة الجودة بالفرع والدكتورة شيماء أحمد عبد الغفار، عضو إدارة الجودة بالفرع.

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