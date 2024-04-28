انعقاد المجلس التنفيذى لفرع الشرقية للتأمين الصحى
عقد اليوم الموافق 28 من أبريل عام 2024 المجلس التنفيذى لفرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية
حضور الاجتماع التنفيذى
وذلك فى حضور الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير الفرع وكل من مديرى الإدارات بالفرع بالشرقية ومديرى المناطق ومديرى المستشفيات التابعة للفرع بالشرقية بالاضافة إلى مديرى عيادات مدينة الزقازيق ومسئولى أقسام الشئون الطبية بالفرع
كلمة الدكتور مدير عام الفرع
هذا وألقى الدكتور مدير عام فرع التأمين الصحى كلمة الافتتاح والتي رحب خلالها بكافة الحضور وتمنى منهم مزيدا من العمل والجهد لتطوير أداء تقديم الخدمة للمرضى مع ضرورة معاملة المرضى والمترددين على وحدات الفرع معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة حيث تم ايضا مناقشة الموضوعات الهامة التى تخص وحدات الفرع المختلفة وكيفية تطوير الوحدات حتى تتمكن من تأدية خدمات متميزة للمترددين من المرضى كما تم مناقشة اجندة الاجتماع المعدة لذلك
مشرفات الاقسام والوحدات
كماعقد مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقيه اجتماع مع مشرفات الاقسام والوحدات بمستشفى المبرة وذلك بحضورالدكتورة هناء احمد رشيد مدير مستشفى المبرة والدكتورة داليا عيد مدير المكتب الفنى بالفرع والمس حنان محمود مسئول تمريض مكافحة العدوى بالفرع والمس دعاء مدير تمريض مستشفى المبرة
تكليفات عمل المشرفات فى الفترة المسائية
وفى بداية الاجتماع القى المدير العام للفرع كلمة وشكر فيها الحضور على ادائهم وتمنى منهم مزيدا من العمل فى الفترة القادمة حيث تحدثت هالة حسنى مديرالتمريض بالفرع عن تكليفات عمل للمشرفات اثناء الفترة المسائية والسهروكذا صفاء حمدى مسئول تدريب التمريض والتثقيف الصحى بالفرع عن كيفية عمل دراسة الحالة ثم تمت مناقشة دراسة حالة بوحدة الرعاية المركزة مع مشرفين الرعاية بالمستشفى حيث تم عرض اجندة الاجتماع ومناقشتها مع الحضور
استمرارعمل العيادات المسائية
وبدورها قالت الدكتورة امال سرايا مدير منطقة فاقوس ان اتساع نطاق التامين الصحى الشامل يعظم مسئوليتنا ويضع الجميع من القائمين على التامين الصحى بالشرقية فى دائرة المسؤولية لافتة الى استمرار عمل العيادات المسائية بالمنطقة وذلك بتعليمات الاستاذ الدكتور رضا الديب مدير الفرع الممنبثقة من توجيهات الاستاذ الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التامين الصحى والذى طالما يشدد على الانضباط الفعلى فى العمل وجدية تقديم الخدمات الصحية للمترددين فى الفترتين المسائية منها والصباحية
اجتماع بالصيادلة المكلفين
اجتمع فى وقت سابق مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية مع الصيادلة المكلفين الجدد بوحدات الفرع المختلفة حيث تم شرح كيفية التعامل مع التذكرة الطبية وطريقة تحرير استمارة 56 للأصناف الناقصة وتحديد احتياج الجهة من الأصناف وكيفية الطلب ذلك بالإضافة إلى التعامل مع الدفاتر والعناية بها. وأوضح طريقة التسجيل وبروتوكولات التأمين الصحي وايضا دليل الأدوية وموانع صرف التذكرة الطبية بالإضافة إلى مدى صلاحيات مدير العيادة في تعديل التذكرة الطبية وذلك في حضور الدكتورة شيرين جابر مدير إدارة التموين الطبي والصيدليات والدكتورة منى حسن عبد السلام رئيس قسم الصيدليات والدكتورة أميرة صلاح رئيس قسم المشتريات للعيادات والدكتورة هناء حفني رئيس قسم المخازن الطبية بالفرع والدكتورة ريهام مدبولي مدير إدارة الجودة بالفرع والدكتورة شيماء أحمد عبد الغفار، عضو إدارة الجودة بالفرع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.