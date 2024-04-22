فنربخشه يتعادل مع سيفاس سبور 2-2 في الدوري التركي

الدوري التركي، تعادل فريق فنربخشه مع نظيره سيفاس سبور، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب 4 أيلول، ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

أهداف مباراة فنربخشه وسيفاس سبور

سجل ثنائية فنربخشه كلا من فريد في الدقيقة 45 وعرفان كان في الدقيقة 80، بينما سجل هدفي سيفاس سبور كل من: فودي كويتا في الدقيقة 58 وري ماناي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

تشكيل فنربخشه أمام سيفاس سبور

وجاء تشكيل فنربخشه كالتالي:

ومن ناحيته خسر فريق طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه، جناح المنتخب الوطني، أمام نظيره سيفاس سبور في المباراة التي جمعتهما على ملعب بابارا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري التركي الممتاز.

أهداف مباراة طرابزون سبور أمام سيفاس سبور

سجل هدف سيفاس سبور في شباك طرابزون اللاعب كوينسي مينيج في الدقيقة 52.

ترتيب طرابزون وسيفاس سبور في الدوري التركي

بهذه النتيجة تجمد رصيد طرابزون عند النقطة 52 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، بينما احتل فريق سيفاس سبور المركز السابع برصيد 44 نقطة.

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تشكيل طرابزون سبور أمام سيفاس سبور

وتواجد تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني في تشكيل طرابزون سبور الأساسي قبل أن يغادر المباراة في الدقيقة 45، وجاء تشكيل الفريق الأساسي كالتالي:

وكشفت تقارير صحفية أن محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي، بات مرشحا بقوة للعودة إلى الدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

كان تريزيجيه رحل عن أستون فيلا الإنجليزي في صيف عام 2022، لينضم إلى طرابزون سبور مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة "61trabzonhaber" التركية، إن تريزيجيه مرشح للعودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي في ظل المستويات التي يقدمها مع فريق طرابزون سبور، وأن نادي طرابزون سبور سيحصل على أموال مضاعفة من قيمة الصفقة في 2022، حيث أنه من الممكن بيع "تريزيجيه" مقابل (13 مليون جنيه إسترليني) أي سيحصل النادي التركي على مكسب يقدر بـ(10 ملايين جنيه إسترليني).

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ويرتبط "تريزيجيه" بعقد مع نادي طرابزون سبور حتى صيف 2026، وتقدر قيمته الحالية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" بنحو 9 ملايين يورو، ويقدم مستويات مميزة للغاية حيث شارك مع طرابزون في 23 مباراة بكافة المسابقات سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 4 أهداف آخرين.

تريزيجيه يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري التركي

من ناحية أخرى، فاز فريق طرابزون سبور على نظيره قونيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد أتاتورك كونيا ضمن مواجهات الجولة 31 من منافسات الدوري التركي الممتاز الموسم الحالي.

أهداف مباراة طرابزون وقونيا في الدوري التركي

وجاء هدف طرابزون سبور الأول عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 19 من تصويبة رائعة، قبل أن يضاعف ادين فيسكا النتيجة بالدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء، وقلص ستيفين نزونزي النتيجة وسجل الهدف الأول لـ قونيا في الدقيقة 79، ثم أنهى تاكسيارشيس فونتاس المباراة بتسجيله الهدف الثالث لصالح طرابزون في الدقيقة 89.

رقم قياسي جديد لـ تريزيجيه في الدوري التركي

وحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإنه بالهدف الذي سجله أصبح تريزيجيه رابع أجنبي يسجل 10 أهداف في موسمين متتاليين بقميص طرابزون سبور في تاريخ الدوري التركي.

كما تعتبر هذه هي سادس مساهمة تهديفية للمصري في آخر خمسة مباريات، وأصبح الأكثر مساهمة مع طرابزون سبور في جميع البطولات برصيد 15 مساهمة.

وجاء هدف طرابزون سبور الأول عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 19 من تصويبة رائعة، قبل أن يضاعف ادين فيسكا النتيجة بالدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء، وقلص ستيفين نزونزي النتيجة وسجل الهدف الأول لـ قونيا في الدقيقة 79، ثم أنهى تاكسيارشيس فونتاس المباراة بتسجيله الهدف الثالث لصالح طرابزون في الدقيقة 89.