الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)
تلاسن وقتال بالأيدي وفوضى بين الركاب، هذا ما حدث على متن طائرة تابعة لشركة أمريكية كانت تحلق على ارتفاع عشرات الآلاف من الأمتار في الهواء، في مشهد متكرر للعنف المتبادل بين الأمريكيين.
وتبادل اللكمات على الرحلة رقم 1288، التي غادرت أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وكانت متجهة إلى ولاية هاواي الاثنين، وفقا لموقع ميترو.
يُظهر مقطع فيديو تم تسجيله على متن الرحلة المضطربة رجلا يقف أمام مقعد النافذة الأيمن ويضرب رجلا يرتدي قبعة بيسبول. ثم يرد الرجل الذي يرتدي القبعة الضربات بينما تقف امرأة بينهما.
رجل آخر ومضيفة طيران يسحبان لاحقا رجل قبعة البيسبول بعيدا، بينما يُسمع وهو يصرخ: "تعال إلى هنا".
وقال مسؤول لشركة ساوث ويست التي جرت فيها الحادثة، لوسائل الإعلام: "نحن نشيد بطاقمنا وعملائنا على احترافيتهم في (نزع فتيل) هذا الموقف".
وأضاف: "هبطت الرحلة بسلام في وجهتها المقررة، واستقبلت السلطات المحلية الرحلة عند وصولها".
وتم اعتقال الرجلين المشاركين في القتال عندما هبطت الطائرة. ولم يكن من الواضح ما إذا كان أي من الرجلين يواجه اتهامات.
وتأتي هذه الواقعة بعد ستة أشهر من اضطرار رحلة لنفس الشركة، كانت متجهة من فيلادلفيا إلى لاس فيجاس، إلى الهبوط في دنفر عندما اندلع قتال بين امرأتين على متن الطائرة بينما كانت الطائرة في الجو.
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