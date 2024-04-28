الأحد 28 أبريل 2024
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سياسة

بينها 12 مليون بدلات الانتقال للعاصمة الإدارية، اقتصادية النواب توافق على موازنة التموين

الموافقة على موازنة
الموافقة على موازنة وزارة التموين،فيتو

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بقيمة إجمالية 440 مليون و816 ألف جنيه، للعام المالي 2024/2025 مقابل 399 مليونا و532 ألف جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

مناقشة الموازنة العامة للدولة 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد. 

قيمة الأجور في موازنة وزارة التموين 

وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، 95 مليونا و450 ألف جنيه، من بينهم 12 مليون بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.

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كما بلغت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة، نحو 303 ألف جنيه.

إيرادات وزارة التموين 

فيما بلغت قيمة الإيرادات بمشروع الموازنة، نحو 166 مليون و563 ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو 139 مليون جنيه و826 ألف جنيه.

وخلال الاجتماع، أبدى رئيس اللجنة النائب محمد سليمان، ملاحظات بشأن ما شمله مشروع الموازنة من بند تخصيص مبلغ 72 مليون جنيه لصالح إنشاء منافذ توزيع الخبز بمحافظتى القاهرة والجيزة.

فيما تساءل الدكتور محمد سليمان، عن سبب إدراج ذلك البند في موازنة ديوان وزارة التموين.

فيما رد مسئولي وزارة التموين، بأن ذلك كان نتيجة عقد بروتوكول بين الوزارة وشركة المصريين لتوزيع الخبز، لتسهيل حصول المواطنين علي الخبز عبر منافذ في محافظتي القاهرة والجيزة.

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية السنة المالية الجديد.

وتبلغ تقديرات إجمالي الموازنة 650 مليون جنيه مقابل 475 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

وكشف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، عن طرح الجهاز 12 فرصة استثمارية في عدد من محافظات الوجه البحري والقبلي على القطاع الخاص ممن لديهم الخبرة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل الأنشطة التجارية واللوجستية بكافة انواعها.

وأشار إلى استهداف الجهاز طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية فى النصف الثانى من العام الحالى بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة: نتمني زيادة أرباح الهيئة  خلال الموازنة القادمة، من خلال التوسع في الخدمات التي تقدمها.

كما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين للسنة المالية 2024/ 2025، بحضور ممثلي المصلحة ووزارات التموين، المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبلغ إجمالي الاستخدامات بمشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين للسنة المالية 2024 - 2025، 436 مليون جنيه و713 ألف جنيه، مقابل 453 مليون جنيه للعام المالي الحالي 2023/2024.

ووفقا لمشروع الموازنة، يقدر لباب الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 87 مليون جنيه و527 ألف جنيه، وبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات 7.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5.5 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و2.8 مليون جنيه لبند المصروفات الأخرى، و62 مليون جنيه لباب الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية)، ليصل إجمالي المصروفات إلى 165 مليون  و345 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة للعام المالي الجديد 2024/2025 مبلغ 436 مليون و713 ألف جنيه، مقابل 453 مليون جنيه اعتمادات الإيرادات للسنة المالية الجارية 23/24.

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