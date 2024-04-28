بقيمة 436 مليون جنيه، اقتصادية النواب توافق على موازنة مصلحة دمغ المصوغات

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين للسنة المالية 2024/ 2025، وذلك بحضور ممثلي المصلحة ووزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين.

وبلغ إجمالي الاستخدامات بمشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين للسنة المالية 2024 - 2025، 436 مليون جنيه و713 ألف جنيه، مقابل 453 مليون جنيه للعام المالي الحالي 2023/2024.

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الأجور وتعويضات العاملين

ووفقا لمشروع الموازنة، يقدر لباب الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 87 مليون جنيه و527 ألف جنيه، وبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات 7.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5.5 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و2.8 مليون جنيه لبند المصروفات الأخرى، و62 مليون جنيه لباب الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية)، ليصل إجمالي المصروفات إلى 165 مليونا و345 ألف جنيه.

الإيرادات المقدرة للعام المالي الجديد

فيما بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة للعام المالي الجديد 2024 /2025 مبلغ 436 مليون و713 ألف جنيه، مقابل 453 مليون جنيه اعتمادات الإيرادات للسنة المالية الجارية 23/24.