موسم مبشر بالخير.. استلام 750 ألف طن قمح خلال أسبوعين.. مستهدف توريد 3.5 مليون طن حتى أغسطس المقبل.. وحوافز جديدة للمزارعين

تواصل المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام ٢٠٢٤ من الموردين والمزارعين، منذ الاثنين الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢٤.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، انه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، وذلك من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء نظرا للاقبال الكبير على توريد القمح الى نقاط الاستقبال.

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وزير التموين: استلام 3.5 مليون طن قمح في الموسم المحلي

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، ان المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال ٤٨ ساعة من التوريد.

وزير التموين: 750 ألف طن قمح إجمالي التوريد خلال أسبوعين

وأكد وزير التموين أن إجمالي ما تم توريده خلال الأسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى الان وصل الى 750 الف طن.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تدرس صرف حوافز للتجار والموردين الذين يقومون بنقل الاقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة.

أسعار توريد القمح المحلي في الموسم الجديد

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، انه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة للاستلام والفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، مؤكدًا أنه تم انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل اي عقبة امام عمليات التوريد.

واضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وان سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والاردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والاردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه.

التموين تضع ضوابط تداول القمح المحلي

واكد ان القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان الى اخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين.

وشمل قرار وزير التموين بشأن ضوابط توريد القمح المحلي ان تسويق محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

ونص القرار الوزاري على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون ( 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )، إلى جانب تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.

وزير التموين يحظر استخدام المطاحن الخاصة للقمح المحلي

من ناحية أخرى، وجه وزير التموين أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة.

وأكد انه يحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية

وحظر قرار الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن ضوابط تداول القمح في الموسم الجديد على أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن او الحبوب او أية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضًا.

عقوبات خرق ضوابط تداول القمح المحلي

وأكد القرار أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ويتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة اداريًا مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.