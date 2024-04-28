واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور عقد ندوات توعوية وتدريبية للمساهمة في المشروع القومي لمحو الأمية في كليات التربية - التربية للطفولة المبكرة - الآداب - التربية النوعية بالنوبارية تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة منى مبروك - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة دمنهور تواصل جهودها للقضاء على الأمية بسلسلة ندوات توعوية

وتأتي المبادرة في إطار المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية والوطنية للجامعة وتفعيلاﹰ لخطتها الاستراتيجية ودورها لخدمة المجتمع الخارجي وتنميته للتصدي لمشكلة الأمية والارتقاء بالمواطن.

Advertisements

وتم خلال الندوات تعريف الطلاب بكيفية المشاركة في هذا المشروع القومي، توضيح إجراءات فتح الفصل، المناهج والأنشطة المتاحة للتعليم وكيف الحصول عليها، مميزات مشاركة طلاب جامعة دمنهور بالمشروع القومى لمحو الأمية، التعريف بمحتوى منهج القراءة والكتابة والحساب المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار للتدريس بفصول محو الأمية، التعريف بأدوار المعلمين والمتعلمين في فصول محو الأمية، توقيتات عقد امتحانات محو الأمية، دور شباب الجامعات المصرية في المشاركة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر، وذلك لتأهيل الطلاب لأداء مهمتهم بنجاح.

ومن جانبها أشادت الدكتورة منى السيد بدور الجامعة المجتمعي في قضية محو الأمية والتي تحظى باهتمام الدولة لما لها من أهمية كبرى في بناء وتدعيم مقومات شخصية المواطن المصري وتحقيق عناصر التنمية المستدامة للمجتمع، وتوفير أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وهو ما يجعل الجامعة تبذل قصارى جهدها للمساهمة في تلك الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية.

وأوضحت أن مثل تلك الندوات تساهم في تعريف وتثقيف الطلاب بدورهم المجتمعي، وهو أحد أولويات أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حتى يتمكن الطلاب من توظيف ما لديهم من مهارات في خدمة مجتمعهم.

من جانبهم أبدى الطلاب المشاركين في الندوات حماسهم ورغبتهم نحو الالتحاق بالمشروع، وحرصوا على طرح الاستفسارات والأسئلة التي تتعلق بإجراءات الالتحاق بالمشروع.