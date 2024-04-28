ختام المعسكر التدريبى الثاني لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بالأقصر

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، المعسكر التدريبي الثاني لبرنامج “الرياضة من أجل التنمية” والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والادارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

يشمل البرنامج عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية، وكيفية حل المشكلات وكيف تكون الفتاة مثل يحتذى به في الحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر، وكيفية تحقيق الأهداف وكيفية الشعور بالآخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد وعمل حوار أجيال بين الفتيات وأولياء الأمور.

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وسوف يتم عمل 3 معسكرات آخرين فى أماكن مختلفة من المحافظة حيث أن عدد المستفيدين 500 مشارك حيث يشمل كل معسكر 100 مشارك باجمالى عدد 500 مشارك على مستوى محافظة الأقصر.يأتى ذلك في إطار سعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

و تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة والاستاذ صلاح عز مدير إدارة الرياضة والاستاذ حساني ابو الحجاج، والاستاذ جمال عبدالناصر منسقي المشروع كل الشكر والتقدير والاحترام لجميع المدربات العاملين بالمشروع على العمل الرائع والجهد المبذول.

الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي

كما نفذ مركز شباب الحسينات بالطود لأعضاء نادي الفتاة والمرأة ندوة بعنوان الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة نادى الفتاة والمرأة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بحضور 50 عضوا من أعضاء المركز.

أدارت الندوة الدكتور صلاح أبوالحسن دكتور بجامعة الأقصر وأوضح تعريف مصطلح التواصل الاجتماعي والاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي وسلبيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والآثار المترتبة علي الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

دورة الإسعافات الأولية

كما تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، تنفيذ فعاليات دورة " الإسعافات الاولية " بمركز شباب الحلة بإسنا لأعضاء نادي التطوع.

وأدارت الدورة التدريبية الدكتورة عفاف عبد الباسط عضو مجلس الإدارة ومسئول الإغاثة ومدرب الاسعافات الأولية بفرع الأقصر.

حيث قامت بتوضيح المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية ومعرفة مدى امكانية التدخل وعدمه فى مختلف المواقف والحوادث الطارئة، وأهم القواعد التى يجب مراعاتها عند التدخل، وكيفية إجراء إسعافات أولية عند حالات الإغماء والكسور وضيق التنفس وغيبوبة السكر، معرفة كيفية إجراء إسعافات أولية للحروق والنزيف وذلك حتى وصول الطبيب او إرسال الحالة إلى المستشفى.

وتضمنت الدورة التدريبية مشاركة واسعة من الشباب المهتمين بتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأوضاع الطارئة، وتضمنت الدورة جلسة تدريبية ونقاشات جماعية،وتطبيقات عملية وتم تبادل الخبرات بين المشاركين

وتعد هذه الدورة الأولى من سلسلة من الأنشطة التدريبية التي ستعقد ضمن خطة أندية التطوع لهذا العام.

حيث سيتم تنظيم مزيد من الدورات وورش العمل لتمكين الشباب من المساهمة في تنمية المجتمع والتعامل مع الحالات الطارئة، وتهدف الدورة إلي تطبيق المهارات والمعرفة التي اكتسبوها فى التدريب لتقديم المساعدة والإسعافات الأولية للآخرين وقت الحاجة.

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