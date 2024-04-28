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سياسة

بقيمة 650 مليون جنيه، اقتصادية النواب توافق على موازنة تنمية التجارة الداخلية

اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فيتو

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/ 2025.

 

مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

وتبلغ تقديرات إجمالي مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/ 2025، 650 مليون جنيه، مقابل 475 مليون جنيه للعام المالي الجاري 2023/ 2024.


من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة خلال الاجتماع لممثلي الجهاز: "نتمني زيادة أرباح الهيئة خلال الموازنة القادمة وذلك من خلال التوسع في الخدمات التي تقدمها".

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مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية


بدوره، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية إبراهيم، طرح الجهاز 12 فرصة استثمارية في عدد من محافظات الوجه البحري والقبلي على القطاع الخاص ممن لديهم الخبرة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل الأنشطة التجارية واللوجستية بكافة أنواعها.

وأشار إلى استهداف الجهاز طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية فى النصف الثانى من العام الحالى بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد.

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