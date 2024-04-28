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حوادث

تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لسيدة في منشأة القناطر

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

آجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة ربة منزل، لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة لسيدة أخرى بمنطقة منشأة القناطر، لجلسة 29 مايو.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 5347 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة المقيدة برقم 1526 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة، أنه في يوم 20/4/2023، أحدثت المتهمة زينب،ع، عاهة مستديمة عملًا بالمجنى عليها ستيتة.ع، ضربا بأن سددت لها ضربتين استقرت في وجهها، ودفعتها على درج السلم بمنزلها فطرحتها أرضا محدثة ما بها من إصابات.

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وكشف التقرير الطبي أن الإصابات عبارة عن كسر بأسفل عظمتي الساعد الأيسر " الزند والكبيرة وكسر آخر بأعلى عظمة الفخذ الأيسر، مما استلزم معه التدخل الطبي لتثبيت الكسور داخليا بواسطة أسلاك معدنية ومسامير معدنية على التوالي.

وتابع أمر الإحالة: وقد ترتب على حدوث إصابتها وجود إعاقة في نهاية جميع حركات مفصل الرسغ الأيسر وإعاقة في منتصف جميع حركات مفصل الفخد الأيسر والضغاط، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو ثلاثين بالمائة ( 30 ) والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

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