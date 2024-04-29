زي النهاردة، في 40 ساعة فقط.. قصة زواج هتلر وعشيقته للانتحار معًا

في مثل هذا اليوم من عام 1945 – تزوج أدولف هتلر الزعيم النازي التاريخي لألمانيا وعشيقته إيفا براون لمدة لم تزد عن 40 ساعة، ثم أقدما على الانتحار في اليوم الذي يليه.

تفاصيل قصة حب هتلر وإيفا راون

وعرفت إيفا الزعيم هتلر في ميونخ عندما كانت في السابِعة عشر من عُمرها، حَيث كانت تَعمل مُساعِدة لِمُصوره الشَخصي، ثُمَ بدأت في مواعدته بعدَ عامين، وحاولت الانتحار مَرتين في بِداية علاقتهما.

وفي عام 1936 أصبحت إيفا شَخصية رئيسية في الدائِرة الاجتماعية الداخِلية لِهتلر وَفردًا من أفراد وعاشا حياةً آمنة طَوال الحَرب العالمية الثانية.

Advertisements

وبمرور الوقت أصبحت إيفا رمزًا هامًا في حياة هتلر، وظهرا للمرة الأولى معًا في حفل زَفاف أختها على ضابط اتصال في طاقم هتلر، وعند انهيار ألمانيا النازية قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية أقسمت إيفا على الولاء الكامِل لِهتلر، وذهبت معه إلى برلين لتكون بالقرب مِنه في حِصنه المنيع.

لكن مع اقتراب الجيش الأحمر الروسي في التاسع وَالعشرين أبريل عام 1945، تَزوجت إيفا هتلر في احتفال صغير، وكانت في ذلك الوَقت تَبلغ الثالثة وَالثلاثين من عُمرها وهوَ في السادسة والخمسين من عُمره؛ وشهد على عَقد الزَواج كُل من جوزيف جوبلز ومارتن بورمان، وبعد ذلك تناول هتلر إفطاره مع عروسته الجَديدة، وعندَ زواج إيفا من هِتلر، تَغير اسمها رَسميًا إلى إيفا هتلر، وعندَ توقيعها لِوثيقة الزَواج وَقعت بِرمز عائِلتها (ب) ثَمَ عَدلته إلى (ه) إشارةً إلى هِتلر.

اللحظات الأخيرة في حياة إيفا وهتلر

وفي الثَلاثين من إبريل بَعد الواحدة ظُهرًا ألقى هتلر وإيفا الوَداع على الطاقم وأعضاء الدائِرة الداخِلية، وفي وَقتٍ لاحق في ظُهر اليَوم أي في تمام الساعة الثالثة والنِصف وخمس دقائق أبلغَ شهود عَيان عن سَماع طَلقات نارية.

وبعد عدة دقائق دَخل خادم هِتلر هايزلينج وَمعاون هِتلر أوتو جيونخ إلى غُرفة المَعيشة لِيجدوا إيفا وَهتلر جُثتين هامدتين على أريكةٍ صَغيرة، وكانتَ إيفا قد تناولت كَبسولة تحتوي على سَم السيانيد بينما أطبق هتلر النار على نَفسه في الصِدغ الأيمن من رأسه، وبعد ذَلك أخرج جُثمانيهما عبر مَخرج الطوارئ إلى حَديقة خَلف مَبنى مُستشارية الرايخ وأحرقت وَلم يكن الشعب الألماني على دراية بعلاقة إيفا مع هتلر حتى وفاتِهما.

وَعثرَ الرُوس على بَقاياهما مُتفحمة بعد أن دُفنا سرًا بِجانب جوبلز وزوجته وَأطفالُهما السِتة في مُجمع سميرش في ألمانيا الشرقية ومع ذلك نَجت عائلة إيفا من الحَرب، وعاشت والدَتُها حتى عام 1976م وكانت في السادسة والتِسعين من عُمرها وتوفيَ والدُها فريدريك عام 1964م، وأما أُختها جريتل فقد أنجبت فتاة في الخامس من مايو عام 1945م وأسمتها إيفا، وفي وقتٍ لاحق تَزوجت من رَجل أعمال يُدعى كورت بيرغوف وَتوفيت عام 1987.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.