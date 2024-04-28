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سياسة

بقيمة 209 ملايين جنيه، اقتصادية النواب توافق على موازنة جهاز حماية المستهلك

اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فيتو

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025، بقيمة 209 مليون جنيه.

وطالب إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتماع، بتعديل قانون الجلهاز للقضاء على المناطق الرمادية فى القانون والتى تسبب تعطيل عمل الجهاز. 

وقال " السجيني": إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز أعداد العاملين بالجهاز وزيادتها، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز.

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وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة والمولات بالقاهرة

 

وأشار إلى أنه تم وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة والمولات بالقاهرة والجيزة، يقوم من خلالها المستهلك بتسجيل شكوى تفاعلية عليها بمجرد خروجه من المحل الذى واجته به مشكلة. 


وقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أمور فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لاخر، منها تعريف المستهلك نفسه. 

وأضاف:" هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة، ونحن يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرين، وممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز ولكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها ". 

موازنة جهاز حماية المستهلك 


وقال مدير عام الشؤون المالية بجهاز حماية المستهلك، إن موازنة العام الحالي بلغت 185 مليون جنيه، وتم زيادتها فى الموازنة الجديدة إلى 209 مليون جنيه، بنسبة 13 %.

 

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