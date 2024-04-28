جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب مستلزمات طبية (صور)

جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم٤٣٠ لسنة٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان

وأفاد مصدر جمركي، فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الخطوط السعودية اشتبه جمال محمد خلف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

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وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ضياء الدين صلاح فتم تأكيد الاشتباه.

وقام طارق منصور مأمور الجمرك وهيثم خلف الله رئيس القسم بتفتيش حقائبه فتبين وجود ٤٣٠ قطعة من مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان في أماكن يصعب الوصول اليها.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك



وقام بالجرد والتحريز أحمد محمد فايد وجمال محمد خلف بحضور عبد المحسن عبده من الأمن الجمركي.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وفي سياق آخر جهود كبيرة تقوم بها شركة مصر للطيران لتعزيز وجودها في تشغيل رحلات الخطوط بالإضافة إلى الرحلات الخاصة التي تسيرها الشركة لوجهات معينة لنقل بعض الوفود او المواطنين الراغبين في الاستمتاع باجواء الطيران بحرية.