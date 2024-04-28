الأحد 28 أبريل 2024
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سياسة

عقوبة تجاهل موظفي الحكومة إنجاز مصالح المواطنين

موظفي الحكومة، فيتو
موظفي الحكومة، فيتو

نص القانون على معاقبة موظفي الحكومة حال الإهمال في إنجاز مصالح المواطنين وخاصة إن تم ذلك بشكل عمد. 

 

أشكال تجاوز موظفي الحكومة حدود صلاحياتهم 

 

خصص الباب الخامس من قانون العقوبات من المواد 120 وحتى 125 الحالات التى تشكل تجاوز موظفي الحكومة حدود وظائفهم ويعاقبهم بالحبس والغرامة وعلى رأسها الآتي: 

 

1 – أي موظف يتوسط لصالح أحد الخصوم أو أراد إضرارًا به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

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2 – يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

 

3 ـ يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف.

 

عقوبة إهمال مصالح المواطنين 

 

4 – إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم وامتنعوا عمدًا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

 

5 ــ يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابًا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

 

6 ـ كل موظف أو مستخدم عمومي يترك عمله أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.

 

7 – يعاقب بضعف العقوبات المقررة كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، كما يعاقب كل من حرض أو شجع موظفًا أو مستخدمًا عموميًا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.

 

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