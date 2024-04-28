للمرة الأولى منذ 13 سنة، وزير الخارجية البحريني يزور دمشق اليوم

يصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى دمشق اليوم في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء أزمة سوريا فى 2011.

أول زيارة

وقال مصدر دبلوماسي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيلتقي بعد ظهر اليوم نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في أول زيارة للأخير إلى سوريا منذ بدء الحرب".

دعوة رسمية

وتسلم الرئيس السوري بشار الأسد آواخر شهر مارس الماضي دعوة رسمية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في القمة العربية المقبلة.

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ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في 16 مايو في العاصمة البحرينية المنامة.

قمة جامعة الدول العربية

وكان الأسد شارك العام المنصرم في قمة جامعة الدول العربية في جدّة للمرة الأولى منذ 11 عاما من القطيعة وتجميد الجامعة عضوية دمشق.