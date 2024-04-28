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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته في المطرية 15 يوما

تجديد حبس المتهم،فيتو
تجديد حبس المتهم،فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس المتهم بقتل شقيقته في المطرية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بعد محاولته تقليد الأفلام الإباحية معها بمنطقة المطرية. 

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تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته بعد محاولة هتك عرضها بالمطرية

كانت النيابة العامة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة. 

تبين من التحريات الأولية، أن المتهم أقدم على هتك عرض شقيقته وعقب إقدامها على الصراخ والاستغاثة كتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها في الحال، وحاول المتهم إفاقتها لكن دون جدوى فقام بنقلها إلى المستشفى لإسعافها عقب وصولها إلى المستشفى وتبين من الفحص والكشف الطبي أن هناك شبهة جنائية في وفاتها فتم إبلاغ قسم شرطة المطرية للتحقيق في الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها. 

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تمكنت مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل شقيقته “7 سنوات” بعد إقدامه على “هتك عرضها”، بمنطقة المطرية.

كانت مديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من إحدى المستشفيات بمنطقة المطرية يفيد بقدوم طفلة فاقدة للوعي،توفيت خلال محاولة إسعافها.

وعلي الفور انتقلت الأجهز الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين صحة الواقعة وبإجراء التحريات تبين إقدام شقيقها“17 عاما”  على هتك عرضها وأثناء محاولتها الصراخ، كتم أنفاسها ما أدى إلى وفاتها، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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الطب الشرعي هتك عرضها شمال القاهرة شبهة جنائية قسم شرطة المطرية منطقة المطرية محكمة شمال القاهرة

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