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هدوء في أول أيام امتحانات النقل الثانوي بالمعاهد الأزهرية (صور)

امتحانات النقل الثانوي
امتحانات النقل الثانوي بالمعاهد الأزهرية،فيتو

أدى طلاب القسم العلمي بالصف الأول والثاني الثانوي في  المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، الامتحان اليوم في مادتي الفقة والكيمياء؛ كما أدى طلاب القسم الأدبي بالصف الأول والثاني الثانوي الامتحان في مادتي الفقة، والتاريخ، وذلك في كافة محافظات الجمهورية.

 


ومن جانبه تابع الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، اليوم الأحد، سير امتحانات نهاية العام للنقل الثانوي، وزار لجان معاهد إدارة غرب التعليمية الأزهرية، متابعًا سير العمل بلجان معهد مجمع مدينة نصر الثانوي، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان، والتأكد من تأمين وصول الأسئلة إلي مقار الامتحانات في وقتها المحدد لها. 

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امتحانات النقل الثانوي في المعاهد الأزهرية 

وخلال جولته التفقدية، شدد رئيس منطقة القاهرة الأزهرية على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، وضرورة فرض الانضباط وعدم السماح بالغش، مشيرًا إلى أن امتحانات النقل الثانوي هي تدريب وتمهيد مهم لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، لذا يجب أن تسير على أتم وجه.

كما أشار الشيخ فواز عبادي، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، والتواصل والرد علي أي استفسارات بشأنها على الفور؛ مبينًا أن أعمال الامتحانات تجرى بكل سهولة ويسر، ولم ترد أى شكوى من الطلاب فيما يخص الورقة الامتحانية، ووضع الأسئلة وتدرجها لتشمل كافة المستويات.

 كما تتم متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المعدة لذلك، للتغلب على المعوقات الطارئة التى تؤثر على سير أعمال الامتحانات، والتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة وتذليل كافة العقبات فى أسرع وقت ممكن.

 

 

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