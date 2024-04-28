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محافظات

محافظ أسوان يوجه بتقديم الرعاية الطبية لمصابى حادث الطريق الصحراوي الغربى

محافظ أسوان،فيتو
محافظ أسوان،فيتو

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بكافة الجهات المعنية بتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين فى حادث تصادم وإنقلاب سيارتين، بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام مدخل مدينة السباعية، والذى أسفر عن إصابة 22 شخص، ومصرع شخص آخر.

التعازى لأسر الضحايا 

وقدم اللواء أشرف عطية خالص تعازيه لأسرة المتوفى، داعيًا بالشفاء العاجل للمصابين والذين تم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى بإدفو عبر 13 سيارة إسعاف، وناشد محافظ أسوان سائقى السيارات والمركبات بالإلتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أروح المواطنين من أى أضرار.

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يذكر أن الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، شهد صباح اليوم، الأحد، حادث تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن إصابة 18 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

ووقع حادث تصادم سيارتين أحدهما ملاكى والأخرى ميكروباص، بالقرب من الكيلو 90 على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان القاهرة".

وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخصًا، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى النيل بمدينة أسوان، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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