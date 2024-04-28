مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تلبية لدعوات منظمة الهيكل المزعوم

تواصل الجماعات الاستيطانية اقتحام الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال التي تمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد.

اقتحام المسجد الأقصى

وقامت الجماعات الاستيطانية بمواصلة اقتحام المسجد الأقصى المبارك في تكرار للاقتحامات من جانب الصهاينة بشكل يومي تقريبا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقام المستوطنون بالاقتحامات بحماية من شرطة الاحتلال التي تمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد.

عيد الفصح اليهودي

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، بالتزامن مع اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

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كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

الهيكل المزعوم

وكانت هناك منظمات للهيكل المزعوم، قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "القربان" خلال عيد الفصح اليهودي.