الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تلبية لدعوات منظمة الهيكل المزعوم

اقتحام الأقصى، فيتو
اقتحام الأقصى، فيتو

تواصل الجماعات الاستيطانية اقتحام الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال التي تمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد.

اقتحام المسجد الأقصى

وقامت الجماعات الاستيطانية بمواصلة اقتحام المسجد الأقصى المبارك في تكرار للاقتحامات من جانب الصهاينة بشكل يومي تقريبا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقام المستوطنون بالاقتحامات بحماية من شرطة الاحتلال التي تمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد.

عيد الفصح اليهودي

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، بالتزامن مع اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

Advertisements

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

الهيكل المزعوم

وكانت هناك منظمات للهيكل المزعوم، قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "القربان" خلال عيد الفصح اليهودي.

الشارع الإسرائيلي ينفجر في وجه نتنياهو، تظاهرات حاشدة تطالب حكومة الاحتلال بسرعة الإفراج عن المحتجزين، ومقترح مصري بوقف اطلاق النار

مسيرة حاشدة تتجه إلى منزل نتنياهو لمطالبته بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصى شرطة الاحتلال الفلسطينيين عيد الفصح اليهودي المسجد الأقصى

مواد متعلقة

مواجهات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين في تل أبيب (فيديو)

الشارع الإسرائيلي ينفجر في وجه نتنياهو، تظاهرات حاشدة تطالب حكومة الاحتلال بسرعة الإفراج عن المحتجزين، ومقترح مصري بوقف اطلاق النار

شرطة الاحتلال تعتقل متظاهرين شاركوا في مظاهرة تل أبيب المطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى
ads

الأكثر قراءة

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

السيسي للمصريين: بتدخلوا أولادكم آداب وتجارة وحقوق، طب هيطلعوا يشتغلوا ايه؟

السيسي يكشف سبب إنفاق مليارات الدولارات في المشروعات القومية

السيسي: "بعمل اللى محدش يفكر فيه"

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 28 أبريل 2024

السيسي من مركز البيانات: ما تم إنجازه في مصر يفوق الخيال

أسطورة الكرة الإنجليزية يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

منوعات

المزيد

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

حقيقة ظهور عناكب على سطح المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الأحد 28-4-2024

6 محاور بمشروع التعاون بين مركز تحديث الصناعة واليونيدو

المزيد
ads

انفوجراف

من الإشادة بالتألق لسنوات إلى خلاف علني.. كيف تدهورت علاقة محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة الجميلة في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والخير الوفير

ما حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية