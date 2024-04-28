الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط كمية من المواد الغذائية والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية بالبحيرة، فيتو

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

Advertisements

ضبط 5200 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية 

تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف سمير البلكيمي - وكيل المديرية أسفرت بمركز دمنهور عن ضبط 5200 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية و840 عبوة كاتشب وكمية من الأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي و3 مخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار،وبحملة مماثلة بكفر الدوار تم ضبط 4 مخابز لقيامهم بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25، 26جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر و9 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و7مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم 14محضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف. 

ضبط مخبز قام بتجميع 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم

كما تمكنت إدارة تموين المحمودية من ضبط مخبز قام بتجميع 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بالبحيرة التموين مديرية التجارة الداخلية محافظة البحيرة
ads

الأكثر قراءة

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

خالد بيبو يبلغ السولية والشحات بالغرامة المالية

بحضور زاهي حواس، ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديو وصور)

10 صور ترصد حريق السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

رغم المقاطعة، سعر البلطي يقفز 11 جنيهًا في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك الأخرى

منوعات

المزيد

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

رسالة خاصة من ولي العهد الأردني للأميرة رجوة في عيد ميلادها

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أرقام قياسية لمصطفى شوبير مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عذاب الفاسقين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة السجدة

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads