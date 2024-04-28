ضبط كمية من المواد الغذائية والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

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ضبط 5200 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية

تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف سمير البلكيمي - وكيل المديرية أسفرت بمركز دمنهور عن ضبط 5200 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية و840 عبوة كاتشب وكمية من الأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي و3 مخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار،وبحملة مماثلة بكفر الدوار تم ضبط 4 مخابز لقيامهم بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25، 26جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر و9 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و7مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم 14محضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

ضبط مخبز قام بتجميع 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم

كما تمكنت إدارة تموين المحمودية من ضبط مخبز قام بتجميع 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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