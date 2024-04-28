صناعة الحبوب: استمرار انخفاض سعر الدقيق، وتخفيض أسعار المكرونة بنسبة 30% بعد تراجع سعر الدقيق

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة، استمرار تخفيض سعر الدقيق للمخابز السياحية بحيث لا يتجاوز سعر الطن 16 ألف جنيه بعدما كان يتراوح سعره من 21 ألفا إلى 22 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة مع أصحاب المطاحن المنتجة للدقيق استخراج 72% المستخدم في إنتاج الخبز السياحي " الحر" والفينو للتأكيد على وذلك بحضور حسين بودى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، وأحمد إسماعيل نائب رئيس شعبة المكرونة وعضو مجلس إدارة بالغرفة ورؤساء الشعب بالغرفة وداليا سامى المدير التنفيذي للغرفة، ورشا عبد المعز نائب الرئيس التنفيذي .

Advertisements

مبادرة لتخفيض أسعار سلعة المكرونة بنسبة 30% في الأسواق

وخلال الاجتماع برئاسة النائب طارق حسانين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، تم الإعلان عن مبادرة لتخفيض أسعار سلعة المكرونة بنسبة 30% في الأسواق بعد تراجع سعر الدقيق المستخدم في إنتاج سلعة المكرونة حيث أصبح لا يتعدى سعره 17 ألف جنيها بعدما كان يتجاوز 25 ألف و26 ألف جنيها للطن، لافتا الى استمرار تخفيض سعر الدقيق في الوقت الحالي.

كما أن غرفة صناعة الحبوب وأعضاء الغرفة من شركات المطاحن وأصحاب الشركات المنتجة للسلع الأساسية لديهم الحرص الكامل على الوقوف بجانب الحكومة من أجل تفادى أي أزمات وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عدالة في إطار حرص الدولة على توفير وتأمين مخزون من كافة المنتجات يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية على مدار الفترات الماضية.

استمرار طرح الخبز السياحى والفينو بأسعار مخفضة

كما تم الاتفاق على استمرار طرح الخبز السياحى والفينو بأسعار مخفضة وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من طرح سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشًا، ووزن 25 جراما بـ 50 قرشًا وبالنسبة للخبز الأفرنجي "الفينو" يتم طرح الرغيف وزن 50 جراما بـ 150 قرشا ووزن 35 جراما بـ 100 قرش مع الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% بـ 16 ألف جنيه حاليا.

عبد الغفار السلاموني:انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

من جانبه أوضح عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، انخفاض سعر الدقيق استخراج 72% المستخدم في صناعة الخبز السياحي والفينو والمكرونة بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%، حيث يتراوح سعر طن الدقيق للمخابز السياحية حاليا من 15500 إلى 16 ألف جنيه بعدما كان يتراوح سعره 22 ألفا و23 ألف جنيه.

وتابع: كما يتراوح سعر الدقيق المستخدم في صناعة المكرونة أرض المطحن من 17 ألفا إلى 18 ألف جنيه، بعدما كان يتراوح سعره من 23 ألفا إلى 24 ألف جنيه، الأمر الذى يتطلب أيضا انخفاض في سعر الخبز السياحي وفقا لتخفيض أسعار الدقيق وأيضا بعد توفير العملات الأجنبية.

تخفيض أسعار الدقيق والمنتجات وطرحها بالأسعار العادلة

وأضاف السلامونى أنه تم التواصل مع أصحاب الشركات والمطاحن لتخفيض أسعار الدقيق والمنتجات وطرحها بالأسعار العادلة والمناسبة ليعقب ذلك أيضا تخفيض في أسعار المنتج النهائي للخبز السياحي والأفرنجي "الفينو"، وكذلك انخفاض فى أسعار المخبوزات المنتجة من الدقيق الفاخر استخراج 72%.

ولفت إلى حرص غرفة صناعة الحبوب بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الدقيق بأسعار مناسبة من أجل حصول المواطن على المنتجات أيضا بأسعار عادلة دون أي مغالاة خاصة بعد نجاح القيادة السياسية في توفير العملة الأجنبية .

كما طالب أصحاب المخابز السياحية، بإعادة تطبيق منظومة القاهرة الكبرى الخاصة بالمخابز السياحية والإفرنجية للحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي في الأسواق حيث سبق ونجحت وزارة التموين فى تطبيق المنظومة التى ساهمت فى الحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي.

توفير الدقيق استخراج 72% الخاص بإنتاج الخبز السياحي والفينو والمكرونة والمخبوزات الإفرنجية



وأشار السلاموني إلى أنه بالتوازي مع حرص الغرفة وأصحاب المطاحن من أعضاء الغرفة على توفير الدقيق استخراج 72% الخاص بإنتاج الخبز السياحي والفينو والمكرونة والمخبوزات الإفرنجية

وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر أيضا الدقيق لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين وطرح الرغيف بسعر 5 قروش، رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تقرب من 1 جنيه، إلا أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت تنفيذا لتوجيهات الدول باستمرار دعم الخبز خاصة للأسر الأولى بالرعاية.