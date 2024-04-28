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محافظات

توريد 35 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

توريد القمح بالبحيرة،فيتو
توريد القمح بالبحيرة،فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

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توريد 35623.5 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024

أشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 35623.5 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024،  من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة موجهة بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام  نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.

سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 2000 جنيه

الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 2000 جنيه ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب ويحصل المزارعين والموردين على مستحقاتهم خلال 48 ساعة من التوريد.

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البحيرة موسم حصاد 2024 محصول القمح توريد الشعب المصرى مخزون استراتيجي امن
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