الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عقوبة الحصول على خدمات غير مستحقة من التأمين الصحي

التأمين الصحي، فيتو
التأمين الصحي، فيتو

نص قانون التأمين الصحي الشامل على عقوبات صارمة لكل من ينتفع بخدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل دون وجه حق وبطرق غير شرعية. 

 

عقوبة الحصول على خدمات غير مستحقة 

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.

 

Advertisements

 

ونصت المادة 56 من قانون التأمين الصحي الشامل، على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

 

كما نصت المادة 57 من القانون على أن يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

 

حدود مهام الضبطية القضائية في مشكلات التأمين الصحي 

 

نصت المادة 55 من القانون، على تثبيت صفة الضبطية القضائية بالهيئات الثلاث المنشأة كل في اختصاصه للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.

 

ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات او أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الأماكن ان يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التأمين الصحي خدمات الرعاية الصحية قانون التامين الصحى مشكلات التأمين الصحي الضبطية القضائية
ads

الأكثر قراءة

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

خالد بيبو يبلغ السولية والشحات بالغرامة المالية

بحضور زاهي حواس، ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديو وصور)

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

البورصة تخسر 77 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أخبار الأهلي، موقف وسام أبو على وعودة كهربا ومصير ياسر إبراهيم أمام الإسماعيلي

زغلول صيام يكتب: لماذا لا نستغل «البيت الوقف» في خدمة المنتخبات الوطنية؟!

منوعات

المزيد

شوارعها بتحضنك وشعبها جميل، بلوجر فلسطينية تكشف تجربتها الأولى في زيارة مصر

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

رسالة خاصة من ولي العهد الأردني للأميرة رجوة في عيد ميلادها

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بحضور زاهي حواس.. ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عذاب الفاسقين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة السجدة

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads