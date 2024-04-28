الأحد 28 أبريل 2024
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محافظات

إزالة 53 حالة تعد على أراض زراعية بـ5 مراكز في البحيرة

ازالة التعديات بالبحيرة،فيتو
ازالة التعديات بالبحيرة،فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت 20 أبريل وتستمر حتي 9 مايو المقبل، مشددة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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إزالة 53 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 9529 مترا مربعا

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ( بدر - إدكو - كوم حمادة - إيتاي البارود - رشيد) عن إزالة 53 حالة تعدي بإجمالى مساحة بلغت 9529 متر مربع.

إزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

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