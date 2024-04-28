رئيس مازيمبي الكونغولي: التحكيم وراء خروجنا من دوري أبطال أفريقيا
أعرب مويس كاتومبي، رئيس نادي مازيمبي الكونغولي، عن شعوره بالفخر بمسيرة فريقه في دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم.
جاء ذلك رغم الإخفاق في بلوغ النهائي، بالخسارة أمام الأهلي (0-3) في إياب نصف النهائي، عقب التعادل ذهابا في الكونغو الديمقراطية (1-1).
وقال كاتومبي، عبر الموقع الرسمي لناديه: "هذه التجربة كانت مليئة بالدروس، أشكر جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني".
وأضاف: "نأسف لأن بعض القرارات التحكيمية، أثرت بشكل واضح على سير المباراة.. أود شكر الجهاز الفني واللاعبين والمشجعين، لم نرتكب أي خطأ.. سنستعد للموسم المقبل، ونحن متأكدون من الفوز بدوري الأبطال".
وكان الحكم الكيني بيتر وايرورو قد ألغى هدفا سجله جويل بيا، لاعب مازيمبي، في مرمى الأهلي، بداعي وجود لمسة يد، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في مباراة الإياب.
ونجح النادي الأهلي في معادلة رقم الترجي التونسي القياسي، في دوري أبطال إفريقيا، في عدد اللقاءات بدون هزيمة.
وفاز فريق الأهلي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 مساء أمس الجمعة، في إياب نصف نهائي البطولة.
الأهلي يعادل رقم الترجي
ووصل الأهلي إلى مباراته رقم 20 على التوالي بدون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، ليعادل رقم الترجي التونسي.
وتلقى الأهلي آخر خسارة له في دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2، يوم 30 مايو 2022 في نهائي البطولة.
كولر يحطم رقم جوزيه
بينما حطم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق، بعدما وصل إلى 20 مباراة بدون هزيمة في البطولة القارية.
وسبق أن وصل جوزيه إلى 19 مباراة بدون هزيمة مع الأهلي، بالجيل الذهبي الذي حقق لقب دوري الأبطال، في نسخ 2005 و2006 و2008.
موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي
وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.
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