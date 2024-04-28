الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ألمانية لقيامها بتشجيع المثلية الجنسية لـ 19مايو

التربية والتعليم،فيتو
التربية والتعليم،فيتو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة ضد كلا من وزير التربية والتعليم الفني ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ورئيس مجلس إدارة مدرسة ألمانية بالقاهرة للمطالبة بالزام وزارة التربية والتعليم الفني بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص المدرسة، وذلك علي خلفية اتهام إدارة المدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي والتي تحتوي علي تشجيع المثلية الجنسية والدعوة الي التسامح مع أصحابها لجلسة 19 مايو المقبل.

Advertisements

وجاء بالدعوى، أن المدرسة الألمانية بالقاهرة  تديرها إحدى الجمعيات الألمانية بالخارج وقد تم تأسيس المدرسة في مصر  طبقا للبروتوكول الدولي الموقع بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومنظمة البكالوريا الدولية وتعد المدرسة احدي المدارس الرسمية النموذجية الدولية التي تطبق مناهج خاصة ودولية باللغة العربية وتخضع مقرراتها الدراسية للاشراف  الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.

مدرسه المانية 

وتابعت الدعوى: إلا أن عموم الشعب المصري قد فوجيء خلال الأيام القليلة الماضية بتناول المواقع الإخبارية المحلية والعالمية وبرامج التوك شو المذاعة عبر القنوات الفضائية المصرية  خبراتهام احد أولياء أمور الطلاب لإدارة المدرسة الألمانية بتدريس بعض المقررات الدراسية  لطلاب الصف السادس الابتدائي التي تحرض علي الفسق والفجور وذلك بتشجيع  طلاب الصف السادس الابتدائي بالمدرسة علي تشجيع المثلية الجنسية ودعوتهم  للتسامح معهم مما آثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري وعلي إثر ذلك تقدم أحد أولياء أمور طلاب المدرسة ببلاغ للمستشار النائب العام اتهم فيه إدارة المدرسة بالتحريض علي الفسق والفجور بتشجيع سلوك المثليين الجنسين وذلك بالمخالفة لكافة الشرائع والأديان السماوية وبالمخالفة لاحكام الدستور والقانون وانتهاكا لقيم وعادات وتقاليد الشعب المصري بما يشكل إضرارا بالأمن القومي المصري والسلام المجتمعي.

وأضافت الدعوى: علي الرغم من اتصال علم وزارة التربية والتعليم بالمخالفات المنسوبة لادارة المدرسة الا انها لم تبادر الي اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والتي من اخصها تشكيل لجنة لفحص المقررات الدراسية محل المخالفة للوقوف علي صحتها ونسبتها الي إدارة المدرسة من عدمه وذلك تمهيدا لتوقيع الجزاءات القانونية علي إدارة المدرسة والتي تتمثل في إصدار قرار بإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة مما يعد قرارا سلبيا يخضع لرقابة القضاء الإداري.

وطالبت الدعوى، بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع وزارة التربية والتعليم عن اصدار قرار عاجل بتشكيل لجنة مختصة بفحص المقررات الدراسية محل الاتهام للوقوف علي صحته توظئة لاصدار قرار بإحالة المدرسة الي اللجنة العليا للمدارس الدولية  لالغاء الترخيص الصادر لتشغيل المدرسة مع اعدام المقررات الدراسية محل المخالفة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان مع الزام المطعون ضدهم بالمصاريف.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

التربية والتعليم التعليم العالي أبحاث التعليم آخر قرارات وزارة التربية والتعليم اليوم

مواد متعلقة

التعليم تنظم فعاليات بطولة الجمهورية لألعاب القوى لمدارس البنات بجميع المراحل

«التعليم» تواجه كابوس الثانوية العامة.. إجراءات حازمة للسيطرة على ظاهرة الغش في امتحانات 2024.. وتقنيات حديثة تراقب 800 ألف طالب وطالبة

التعليم العالي: إعلان جداول الامتحانات قبل موعد انعقادها بفترة كافية
ads

الأكثر قراءة

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

خالد بيبو يبلغ السولية والشحات بالغرامة المالية

بحضور زاهي حواس، ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديو وصور)

10 صور ترصد حريق السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

رغم المقاطعة، سعر البلطي يقفز 11 جنيهًا في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك الأخرى

منوعات

المزيد

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

رسالة خاصة من ولي العهد الأردني للأميرة رجوة في عيد ميلادها

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أرقام قياسية لمصطفى شوبير مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عذاب الفاسقين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة السجدة

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads