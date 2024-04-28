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رياضة

فينيسيوس يسخر من رابطة الليجا بعد واقعة عنصرية جديدة

فينيسيوس جونيور يسخر
فينيسيوس جونيور يسخر من رابطة الليجا بعد واقعة عنصرية جديدة

الدوري الإسباني، سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من الرابطة الرسمية للدوري الإسباني، بسبب واقعة عنصرية.

فينيسيوس جونيوريسخر من رابطة الليجا بعد واقعة عنصرية جديدة

ونشر فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس" فيديو لاحتفال نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، بهدفه ضد أتلتيكو مدريد.

وكتب رومانو على الفيديو: "أوقف نيكو ويليامز مباراة أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد، بسبب هتافات عنصرية في واندا ميتروبوليتانو".

وأضاف: "بعد عدة دقائق أحرز نيكو ويليامز لأتلتيك بلباو، وأشار إلى لون بشرته أثناء احتفاله".

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وأعاد فينيسيوس جونيور نشر تغريدة فابريزيو رومانو على حسابه بشبكة "إكس"، وكتب عليها: "إلى متى؟" وأشار إلى الحساب الرسمي لرابطة الليجا.

وأرفق المهاجم البرازيلي مع تعليقه رمزا لوجه مقلوب و3 علامات تعجب، في إشارة للسخرية من تصرفات رابطة الليجا تجاه العنصرية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم ويسخر خلالها فينيسيوس من رابطة الدوري الإسباني.

وكان نادي ريال مدريد أعلن في وقت سابق تقدمه بشكوى إلى المدعي العام الإسباني بشأن العنصرية ضد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل مباراتي أتليتكو مدريد أمام إنتر ميلان وبرشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: قدم النادي شكوى إلى مكتب المدعي العام ضد الإهانات العنصرية الموجهة إلى فينيسيوس جونيور، بالقرب من ملعب مونتجويك الأولمبي وملعب مدريد متروبوليتان قبل مباراتي برشلونة أمام نابولي وأتليتكو مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف "يطلب ريال مدريد من مكتب المدعي العام الحصول على التسجيلات الموجودة في كلا الموقعين من قوات الأمن لتحديد مرتكبي الإهانات العنصرية والكراهية المذكورة".

وأتم "يدين ريال مدريد هذه الهجمات العنيفة من العنصرية والتمييز والكراهية التي ترتكب، للأسف مرارا وتكرارا، ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور. سيواصل نادينا العمل للدفاع عن قيم كرة القدم والرياضة".

ويعاني ريال مدريد من تعرض لاعبه فينيسيوس جونيور للهتافات العنصرية خلال بعض المباريات وكان أبرزهم مواجهة فالنسيا بالموسم الماضي من الدوري الإسباني.

وكان فينيسيوس تعرض لواقعة عنصرية خلال مواجهة الفريقين الموسم الماضي على ملعب ميستايا، ليفرض الاتحاد الإسباني، عقوبات قاسية على فالنسيا، بينها إغلاق جزئي للملعب، وكذلك اعتقلت الشرطة الإسبانية ثلاثة من مشجعي فالنسيا مشتبه في تورطهم بتوجيه إساءات عنصرية للاعب البرازيلي.

وخاض صاحب الـ 23 عاما مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي 27 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 8 آخرين.

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