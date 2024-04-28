حكم نهائي دوري الأبطال 2022 يدير مباراة ريال وبايرن ميونخ

دوري أبطال أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، “يويفا” اليوم الأحد، أن الفرنسي كليمان توربان سيدير مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة نهائي دوري الأبطال 2022 يدير مباراة ريال وبايرن ميونخ

وسيلتقي الفريقان، الثلاثاء المقبل، على ملعب "أليانز أرينا" في موقعة الذهاب، بينما سيلعب الإياب يوم 8 مايو على ملعب "سانتياجو برنابيو".



وسبق أن أدار توربان 6 مباريات لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حقق خلالها الميرنجي 6 انتصارات كاملة.

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وكانت أبرز هذه المباريات فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022، بالإضافة إلى عبور نابولي في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية.

وعلى الجانب الآخر، أدار توربان 8 مباريات لبايرن ميونخ، حقق خلالها البافاري 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر أي لقاء مع الحكم الفرنسي.

وعلى صعيد آخر كشفت تقارير إعلامية مساء السبت عن احتمالية غياب نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن موسيالا يعاني من إصابة على مستوى الأوتار التي قد تتسبب في غيابه أمام مدريد وبذلك ينضم لقائمة إصابات بايرن ميونخ التي تضم ساني وجنابري.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي كل من، ريال مدريد وبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل 30 أبريل (9 مساء) في ملعب أليانز أرينا ضمن جولة الذهاب بالدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ضد بايرن ميونخ يوم الأربعاء 8 مايو (10 مساء) في ملعب سانتياجو برنابيو.

الريال ضد مانشستر سيتي

وحسم فريق ريال مدريد تذكرة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024، بعد الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في إياب الدور ربع النهائي.

ريال مدريد يفوز على مانشستر سيتي

وفاز فريق ريال مدريد على مانشستر سيتي بنتيجة (4-3) في ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف مقابل هدف.

وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الوقت الإضافي من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بالتعادل 1-1 من لقاء الفريقين على ملعب الاتحاد.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 3 / 3 على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.

وسجل رودريجو هدف ريال مدريد الأول بحلول الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وسجل كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي هدف التعادل لصالح فريقه في شباك ريال مدريد بالدقيقة 75.

وأعاد ريال مدريد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز إلى رقم سلبي لم يتحقق منذ 4 سنوات في دوري أبطال أوروبا بعدما أطاح الملكي بنظيره مانشستر سيتي من ربع نهائي البطولة.

ونجح ريال مدريد في إقصاء مانشستر سيتي آخر فريق إنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

جاء ذلك بعد أن تغلب على مانشستر سيتي بركلات الترجيح في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

ووفقا لشبكة "سكواوكا" للإحصائيات، لن يكون هناك أي فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ موسم 2019/20.

جاء ذلك بعد أن ودع مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد البطولة من دور المجموعات، بينما انتهت مشاركة آرسنال ومانشستر سيتي في الدور ربع النهائي.

يذكر أن آخر مرة تكرر خلالها هذا الرقم السلبي في نسخة 2020، نجح بايرن ميونخ وقتها في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وتأهل بايرن ميونخ لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على آرسنال الإنجليزي بهدف دون رد على ملعب أليانز أرينا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيميتش هدف البايرن الوحيد خلال الشوط الثاني ليقود فريقه للتأهل لنصف النهائي.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (2-2) على ملعب الإمارات، وسجل ثنائية أصحاب الأرض بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد، بينما سجل هدفي البايرن سيرجي جنابري وهاري كين.