تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بتجارة الأسلحة في المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، بحبس 3 أشخاص متهمين بتجارة الأسلحة في المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم 6 بندقية آلية، 6 خزائن خاصة بهم وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

وقال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد إن القانون حدد فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

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وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.