تموين الشرقية: ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه ببلبيس

شنت إدارة تموين بلبيس حملة بقيادة المهندس محمود درويش مدير الإدارة والمفتشين بالإدارة للمرور على قرية حفنا مركز بلبيس محافظة الشرقية.

أسفرت الحملة عن ضبط كميه من الدقيق البلدي البلدي المدعم ٨٧.٥٪ والمخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم، داخل مخزن بجوار المقابر وبالتفتيش تم ضبط ٤٥ شيكارة دقيق زنه الشيكاره ٥٠ كجم بأجمالي كميه 2 طن و250 كيلو دقيق وتم مصادره المضبوطات وتسليمها بمستودع شركه مطاحن شرق الدلتا لحين تصرف النيابة بها.

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تنفيذ تعليمات المحافظ

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للمحاسب فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

اجمالى ماتم توريده

وحول القمح بالشرقية كانت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية قد أوضحت فى وقت سابق أن ما تم توريده من الأقماح بلغ ١٨٩٢٧١ طنا و٣٥٢ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة مضيفة أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية، مشددة على ضرورة الالتزام بالسعة التخزينية المحددة للصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

مواقع التخزين بنطاق المحافظة

كانت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أوضحت ايضا أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 50263 طن قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة مشيرة إلى أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

استلام كميات الاقماح المنتج محليا

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

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