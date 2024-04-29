اليوم.. تشريعية الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لتطبيق القانون المدني على عقود الإيجار

تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بـمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (٤) لسنة ۱۹۹٦، والمعدل بالقانون رقم (۱۳۷) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تطبيق القانون المدني علي عقود الإيجار.

قانون سوق رأس المال

فيما تناقش لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي المادة ٣٥ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲.

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وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، "آخر المستجدات في العلاقات المصرية الأمريكية".

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الإثنين

جدول أعمال مجلس الشيوخ

ويتضمن جدول أعمال المجلس، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبه شاروبيم، وعشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

كما يتضمن الجدول، مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

كما يستعرض المجلس خلال جلساته العامة، تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، كالتالي:

١- تقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراحين برغبة المقدمين من:

النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية".

النائب محمد السباعي، بشأن " التوسع في تنفيذ خريطة مشروعات صناعية داخل القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

٢-تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء طاحون، بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحي بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية".

٣-تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من:

النائب علاء الدين مصطفى، بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعي إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي".

إنشاء منصة إلكترونية موحدة

النائبة راجية الفقي، بشأن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع

المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة".

٤ - تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من:

النائب رمضان إمام، بشأن سرعة تلبية احتياجات وحدة طب أسرة كسفريت بمحافظة الإسماعيلية".

النائب أحمد أنور شاهين، بشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي".

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوان، بشأن إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمراكز براني - السلوم - الحمام - الضبعة بمحافظة مطروح".

-٦- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النواب مجدي القاضي، ومحمود أبو سديره، وأحمد جلال أبو الدهب، بشأن "تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي".

٧-تقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب محمود القط، بشأن تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة أيام الجمعة والسبت".

النائبة هيام فاروق، بشأن " إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري".

٨-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إطلاق منصة دولية لمقالات -- تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أنور شاهين، بشأن " إحلال وتجديد معهد سيدي سعدون - بلبيس - شرقية ".