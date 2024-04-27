الكرة الطائرة، الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش

الكرة الطائرة، تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى نهائي كأس مصر، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

الزمالك وطلائع الجيش

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 -17

25 -21

25 -22

25 21

15 -11

من المقرر، أن يواجه "طائرة الزمالك" الفائز من الأهلي وبتروجيت، في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، والمقرر لها غدًا الأحد.

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ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، "سيدني لوتشيانو بابكي مديرًا فنيًا، محمد عبد المنعم مدربًا عامًا، محمد علي مدربا، وأحمد سعودي طبيبًا، وأحمد شعلان مديرًا إداريًا، وحسن عبد الرازق إداريًا.

الزمالك يفوز على أسيك الإيفواري في البطولة الأفريقية سيدات

فيما حقق فريق سيدات الزمالك الفوز على أسيك الإيفواري بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات المقامة على صالة النادي الأهلي من 26 أبريل إلى 4 مايو المقبل.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:"

25/8 الشوط الأول

25/16 الشوط الثاني

25/13 الشوط الثالث