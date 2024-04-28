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رياضة

وزير الرياضة يهنئ فريق الأهلي لكرة السلة بالفوز بالجولة الأخيرة بالدوري الأفريقي “BAL"

وزير الرياضة
وزير الرياضة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فريق كرة السلة بالنادي الأهلي بعد تحقيق الفريق للفوز بالجولة الأخيرة من مجموعة النيل بالدوري الأفريقي  بنتيجة 94-71.


واعرب وزير الرياضة والذي تواجد بمباراة الجولة الأخيرة للمجموعة بصالة حسن مصطفي بأكتوبر عن سعادته بتأهل الاهلي لكرة السلة والذي يعني بشكل مباشر تطوير الرياضة المصرية وشكل الرياضة المصرية اختلف فى المنشآت الرياضية العملاقة وتأهل النادي الأهلي  والوصول للنهائيات لبطولة BAL 4 هو إنجاز لكرة السلة المصرية.

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وأضاف وزير الرياضة أن هناك زخما من الانتصارات في الرياضة المصرية بفضل الدعم الكبير للقيادة السياسية.

وأشار وزير الرياضة أصبح لدينا العديد من المنشآت على الطراز العالمي والذي ساعد الاتحادات الدولية فى اختيار مصر لتنظيم مختلف المسابقات الدولية والقارية بمختلف الألعاب.

وكان فريق الأهلي لكرة السلة قد ضمن  التأهل إلى ربع نهائي الدوري الإفريقي للسلة بعد تغلبه مساء أمس على أهلي 
بنغازي الليبي بنتيجة 87-76.

 

قائمة الأهلي في بطولة إفريقيا لـ كرة السلة


وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.

يذكر أن مجموعة المارد الأحمر تضم أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

 

جدول مباريات البطولة


وجاء جدول مباريات البطولة كالتالي:

الأهلي × سيتي أويلرز  (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × أهلي بني غازي  (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × بانجوي  (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × سيتي أويلرز - (انتهت بخسارة الأهلي)

الأهلي × أهلي بني غازي - (انتهت بفوز الأهلي)

الأهلي × بانجوي - (انتهت بفوز الأهلي)

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كرة السلة النادي الأهلي الدوري الإفريقي وزير الرياضة

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