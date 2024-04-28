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إحباط محاولة بيع كمية من الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء بقنا

إحباط محاولة بيع
إحباط محاولة بيع كمية من الدقيق البلدي المدعم،فيتو

قال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي بــ محافظة قنا، إن الأجهزة الرقابية ضبطت كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، قبل بيعها في «السوق السوداء»، وذلك في إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز والأسواق، بالتعاون مع مباحث التموين.

ضبط كميات من الدقيق المدعم

واضاف عبد الباقي، إنه تم ضبط كميات من الدقيق المدعم (دقيق مخابز)، بواقع 123 جوال دقيق بلدي مخابز،71 جوال دقيق مطحون، و4 جوال ردة، بواقع 9700 كيلوجرام دقيق بلدي باحد مطاحن المواني بقرية ابو دياب والذي يقوم بإعادة طحنها وتحويلها الي دقيق فاخر بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.

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حملات يومية على الأسواق 

وأشار عبد الباقي، إلي أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وجه مديرية التموين  الاستمرار في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، وعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وشدد علي  ضرورة  إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وضرورة تواجد مفتشي التموين لدى المخابز بدائرة المحافظة.

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قنا محافظ قنا محافظة قنا فيتو مديرية التموين والتجارة الداخلية

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