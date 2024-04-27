ممشى كورنيش بني سويف يستقبل فوجا أوروبيا على متن باخرة نيلية

استقبلت محافظة بني سويف فوجًا سياحيًا يضم 21 سائحًا من جنسيات أوربية مختلفة على متن باخرة نيلية أثناء رحلتها من أسوان إلى القاهرة، حيث كان في استقبال الفوج السياحي: رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

كورنيش بني سويف يستقبل السياح

وتنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف، د. محمد هاني غنيم، أُعِدَ ونفذَ برنامج سياحي شامل استقبال الفوج في المرسى السياحي وتنظيم جولة حرة في الممشى السياحي لكورنيش النيل للاستمتاع بجمال النيل، بالإضافة إلى توزيع بعض المطويات والكتيبات لتعريفهم بأهم المعالم السياحية والأثرية في المحافظة.

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وأعرب أعضاء الفوج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال الطبيعة وروعتها، وتقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين على جهودهم في توفير التسهيلات والتأمينات خلال توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.