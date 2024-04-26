المتحف المصري بالتحرير يعرض جدارية للملك "ني وسر رع" أثناء محاربة الأعداء

عرض المتحف المصري بالتحرير جدارية تصور الملك “نى وسر رع” وهو يرتدي التاج الأبيض تاج الجنوب، ويمسك بمقمعة في الوضع التقليدي للملك ويقوم بتأديب الأعداء، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكري عيد تحرير سيناء.

وحظي الجيش المصري على مر العصور بمكانة عظيمة لتاريخه العريق ودوره الوطني القوي؛ فلم يكن الجيش يومًا مجرد أداة للحروب فقط؛ بل دومًا كانت قوة مصر وشعبها من قوة وعزة جيشها.

ملامح قوة وتسليح الجيش المصري عند المصري القديم

كما تؤكد حقائق التاريخ القديم والحديث ووقائع ومعطيات الحاضر صدق مقولة بأنهم خير أجناد الأرض؛ فالجيش المصري يُعد من أعرق المؤسسات على مر التاريخ، ولا يخفى على أحد دوره منذ بدء تأسيسه على يد ملوك مصر العِظام وحتى العصور الحديثة ؛ فقد اعتمد ملوك مصر منذ الأسرة الأولى على جيوشهم فى تأديب الأعداء التي كانت تعرقل سير العمل في مناجم الفيروز بسيناء.

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وتذكارًا لتلك الحملات قاموا بنحت تلك المناظر على الجدران الموجودة بوادي مغارة بسيناء ؛ وهكذا أصبح الجيش المصري أقوى الجيوش في المنطقة، ومشاركًا أساسيًا في تحديد مستقبل شعبه، حيث استطاع أن يثبت بحق أنه خير أجناد الأرض.

افتتح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، وعلي عبد الحليم علي مدير عام المتحف المصري بالقاهرة معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان "الحرف والصناعات بمصر القديمة "، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتراث والذي يوافق الثامن عشر من أبريل من كل عام.

معرض الحرف والصناعات بمصر القديمة بالمتحف المصري بالتحرير

وحضر الافتتاح مجموعة كبيرة من أساتذة الاثار وعلوم المتاحف فى الجامعات المصرية وممثلون من المعاهد الأثرية المختلفة وأعضاء البعثات الأثرية في مصر ولفيف من اُمناء المتحف المصري بالقاهرة والعاملين بالحقل الأثري وبحضور عدد كبير من المهتمين بالتراث العالمي والصناعات التراثية.

وأعرب مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف عن مدى سعادته بهذا المعرض الأثري المُثمر الذي ظهر بمظهر لائق ومُشرف يليق بالمتحف المصري بالقاهرة كمتحف يسعى للحفاظ على الهوية التراثية للمجتمع المصري.

كما أعرب الدكتور علي عبد الحليم علي مدير عام المتحف المصري بالقاهرة في كلمته عن مدى امتنانه وترحيبه بالحضور من مختلف الفئات وأشاد بأهمية هذا المعرض الذى يلقى الضوء على تاريخ الصناعات والحرف التراثية بمصر القديمة.

مقتنيات معرض الحرف والصناعات بمصر القديمة

وتدور فكرة المعرض حول عرض نماذج متعددة لبعض القطع الأثرية التي تلقي الضوء على الصناعات والحرف التراثية القديمة وذلك من خلال عرض ڤاترينة مخصصة لكل حرفة كصناعة الفخار والزجاج والجلود والسلال والخوص والحلي والنسيج والصناعات الخشبية وغيرها من الحرف التراثية المختلفة التى مازالت موجودة حتى يومنا الحاضر، والجدير بالذكر أن المعرض يحوي قطع أثرية يتم عرضها للمرة الأولى.