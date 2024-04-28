محمد صلاح ويورجن كلوب، دافع أسطورة الكرة الإنجليزية، آلان شيرر، عن نجم ليفربول، محمد صلاح، بعد مشادته مع مدربه يورجن كلوب، أمس السبت، خلال التعادل مع وست هام يونايتد (2-2) ضمن منافسات البريميرليج.

أسطورة الكرة الإنجليزية يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

وعن ذلك، قال شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية: "لا نعرف ما قاله كلوب له هناك.. لقد قال شيئًا أثار غضبه".

وأضاف: "من الواضح أنه حصل على حق الشعور بالغضب بعد استبعاده (من التشكيل الأساسي)، وربما كان على حق في ذلك، رغم أنه لم يصل إلى المستويات التي وصل إليها على مر السنين.. لقد كان لاعبًا لا يصدق".

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وأردف: "لقد تجاهل صلاح يورجن، وصفق لجماهير ليفربول قليلا بعد اللقاء، وذهب مباشرةً إلى النفق، لكننا نخمن ما قاله يورجن له.. أتفهم أنه إذا كان لدى مو الحق في الغضب، فهذا يرجع إلى عدد المرات التي كان فيها نجم ليفربول ومنقذه".

وتابع: "لقد سجل 17 هدفًا في 25 مباراة بالدوري، وتنظر إلى هذه الحقيقة، وتدرك أنه لاعب لا يُصدق.. من المؤسف أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة، بسبب ما فعله كلوب وصلاح”.

ونشبت مشادة بين يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مع محمد صلاح لاعب الفريق خلال نزول قائد المنتخب الوطني في آخر عشر دقائق من المباراة التي تعادل فيها الريدز 2-2 مع وست هام يونايتد مساء السبت، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخذت المشاجرة حيزا كبيرا من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي وبين المحللين والصحف العالمية، خاصة أن محمد صلاح ويورجن كلوب يتمتعان بعلاقة طيبة أشاد بها الجميع خلال السنوات الماضية.

ولم يتخيل أحد أن تحدث مشادة بين يورجن كلوب ومحمد صلاح خاصة أمام الكاميرات ولكنها أثبتت أن غرف ملابس ليفربول بها العديد من المشكلات وهو ما انعكس على حالة الفريق الذي ودع الدوري الأوروبي وابتعد كثيرا عن حصد لقب الدوري الإنجليزي

تعليق محمد صلاح على مشادته مع يورجن كلوب

وعلق محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني على مشادته مع يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي جمعت الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وعندما طلب الصحفيين من محمد صلاح الحديث عقب مواجهة وست هام قال في تصريح قصير: “إذا تحدثت ستكون هناك نار".

يورجن كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح

وقال يورجن كلوب في تصريحات عقب المباراة: "تحدثنا عن تلك اللحظة في غرفة تبديل الملابس مع اللاعبين ولقد انتهى الأمر، وكل شيء على ما يرام".



ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

وسلطت الصحف الإنجليزية على واقعة شجار محمد صلاح لاعب ليفربول ومدربه يورجن كلوب خلال لقاء وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلقت صحيفة ديلي ميل على الواقعة وقالت: إن ما حدث يأتي في ظل مغادرة المدرب في نهاية الموسم، وتراجع أداء محمد صلاح في الفترة الماضية.

وتابعت أن محمد صلاح ويورجن كلوب،ربما هما الشخصان اللذان بذلا أكثر من أي ثنائي آخر لإبراز عظمة ليفربول في السنوات الأخيرة.

وتابعت أنه بعد صعود صلاح إلى النجومية العالمية بتوجيه دقيق من مدربه العالمي، كانت صورة مزعجة رؤية صلاح في خلاف مع كلوب، وأصبح داروين نونيز هو من يلعب دور صانع السلام بين الاثنين.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك غضبا بين جماهير ليفربول، بسبب ما فعله الطرفان، واشتعال الموقف بينهما.