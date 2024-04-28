الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسطورة الكرة الإنجليزية يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

محمد صلاح ويورجن
محمد صلاح ويورجن كلوب، فيتو

محمد صلاح ويورجن كلوب، دافع أسطورة الكرة الإنجليزية، آلان شيرر، عن نجم ليفربول، محمد صلاح، بعد مشادته مع مدربه يورجن كلوب، أمس السبت، خلال التعادل مع وست هام يونايتد (2-2) ضمن منافسات البريميرليج.

 أسطورة الكرة الإنجليزية يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

وعن ذلك، قال شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية: "لا نعرف ما قاله كلوب له هناك.. لقد قال شيئًا أثار غضبه".

وأضاف: "من الواضح أنه حصل على حق الشعور بالغضب بعد استبعاده (من التشكيل الأساسي)، وربما كان على حق في ذلك، رغم أنه لم يصل إلى المستويات التي وصل إليها على مر السنين.. لقد كان لاعبًا لا يصدق".

Advertisements

وأردف: "لقد تجاهل صلاح يورجن، وصفق لجماهير ليفربول قليلا بعد اللقاء، وذهب مباشرةً إلى النفق، لكننا نخمن ما قاله يورجن له.. أتفهم أنه إذا كان لدى مو الحق في الغضب، فهذا يرجع إلى عدد المرات التي كان فيها نجم ليفربول ومنقذه".

وتابع: "لقد سجل 17 هدفًا في 25 مباراة بالدوري، وتنظر إلى هذه الحقيقة، وتدرك أنه لاعب لا يُصدق.. من المؤسف أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة، بسبب ما فعله كلوب وصلاح”.

ونشبت مشادة بين يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مع محمد صلاح لاعب الفريق خلال نزول قائد المنتخب الوطني في آخر عشر دقائق من المباراة التي تعادل فيها الريدز 2-2 مع وست هام يونايتد مساء السبت، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخذت المشاجرة حيزا كبيرا من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي وبين المحللين والصحف العالمية، خاصة أن محمد صلاح ويورجن كلوب يتمتعان بعلاقة طيبة أشاد بها الجميع خلال السنوات الماضية.

ولم يتخيل أحد أن تحدث مشادة بين يورجن كلوب ومحمد صلاح خاصة أمام الكاميرات ولكنها أثبتت أن غرف ملابس ليفربول بها العديد من المشكلات وهو ما انعكس على حالة الفريق الذي ودع الدوري الأوروبي وابتعد كثيرا عن حصد لقب الدوري الإنجليزي

تعليق محمد صلاح على مشادته مع يورجن كلوب 

وعلق محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني على مشادته مع يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي جمعت الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وعندما طلب الصحفيين من محمد صلاح الحديث عقب مواجهة وست هام قال في تصريح قصير: “إذا تحدثت ستكون هناك نار".

يورجن كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح

وقال يورجن كلوب في تصريحات عقب المباراة: "تحدثنا عن تلك اللحظة في غرفة تبديل الملابس مع اللاعبين ولقد انتهى الأمر، وكل شيء على ما يرام".


ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

وسلطت الصحف الإنجليزية على واقعة شجار محمد صلاح لاعب ليفربول ومدربه يورجن كلوب خلال لقاء وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلقت صحيفة ديلي ميل على الواقعة وقالت: إن ما حدث يأتي في ظل مغادرة المدرب في نهاية الموسم، وتراجع أداء محمد صلاح في الفترة الماضية.

وتابعت أن محمد صلاح ويورجن كلوب،ربما هما الشخصان اللذان بذلا أكثر من أي ثنائي آخر لإبراز عظمة ليفربول في السنوات الأخيرة.

وتابعت أنه بعد صعود صلاح إلى النجومية العالمية بتوجيه دقيق من مدربه العالمي، كانت صورة مزعجة رؤية صلاح في خلاف مع كلوب، وأصبح داروين نونيز هو من يلعب دور صانع السلام بين الاثنين.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك غضبا بين جماهير ليفربول، بسبب ما فعله الطرفان، واشتعال الموقف بينهما.

من الإشادة بالتألق لسنوات إلى خلاف علني.. كيف تدهورت علاقة محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب؟ (فيديوجراف)

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد صلاح ويورجن كلوب الان شيرر حمد صلاح يورجن كلوب وست هام يونايتد البريميرليج أسطورة الكرة الإنجليزية

مواد متعلقة

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

أبو تريكة يلوم محمد صلاح في واقعة كلوب: لازم تحترم مدربك
ads

الأكثر قراءة

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

السيسي للمصريين: بتدخلوا أولادكم آداب وتجارة وحقوق، طب هيطلعوا يشتغلوا ايه؟

السيسي يكشف سبب إنفاق مليارات الدولارات في المشروعات القومية

السيسي: "بعمل اللى محدش يفكر فيه"

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 28 أبريل 2024

السيسي من مركز البيانات: ما تم إنجازه في مصر يفوق الخيال

أسطورة الكرة الإنجليزية يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

منوعات

المزيد

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

حقيقة ظهور عناكب على سطح المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الأحد 28-4-2024

6 محاور بمشروع التعاون بين مركز تحديث الصناعة واليونيدو

المزيد
ads

انفوجراف

من الإشادة بالتألق لسنوات إلى خلاف علني.. كيف تدهورت علاقة محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة الجميلة في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والخير الوفير

ما حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية