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رياضة

الدوري الألماني، هاري كين يتمسك بأمل معادلة رقم ليفاندوفسكي

هاري كين،فيتو
هاري كين،فيتو

يتمسك هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بالأمل في معادلة الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق البافاري السابق وبرشلونة الحالي، كأفضل هداف في موسم واحد بالبوندسليجا. 

وسجل كين ثنائية، فاز بها بايرن أمس على ضيفه آينتراخت فرانكفورت (2-1) في ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة رقم 31 من الدوري الألماني.

ورفع الدولي الإنجليزي رصيده بذلك إلى 35 هدفًا في البوندسليجا، قبل 3 جولات من النهاية، بينما يملك ليفا الرقم القياسي، حيث أحرز 41 هدفًا في ذات المسابقة، خلال موسم (2020 - 2021).

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وعن ذلك، قال كين، في تصريحات لشبكة "سكاي ألمانيا": "الأمر يبقى ممكنًا، لكن يجب علي الإسراع.. أحتاج إلى تسجيل بعض الأهداف في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف: "كما قلت، الأمر في متناول اليد، لكنه يعتمد على ما سيحدث في المباريات الثلاث الأخيرة".

وفي الجولات الثلاث المتبقية من البوندسليجا، سيحل العملاق البافاري ضيفا على شتوتجارت وهوفنهايم، بينما يستقبل فولفسبورج في أليانز أرينا.

ويستعد بايرن ميونخ حاليا لاستضافة ريال مدريد، الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر هاري كين لاعب بايرن ميونخ وقائد المنتخب الإنجليزي وهدافه التاريخي، السباق لأن يصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليجا) يفوز بالحذاء الذهبي كهداف الدوري المحلي على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى في الموسم الحالي.

ورفع كين رصيده من الأهداف في البوندسليجا إلى 35، متفوقا على النرويجي إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان الإيطالي.

كين يسير علي خطي مولر وليفاندوفسكي

وظهرت جائزة الحذاء الذهبي على مستوى القارة الأوروبية للمرة الأولى في موسم 1967-1968،  لكن الرابطة الأوروبية للإعلام الرياضي أصبحت الجهة المخولة بمنح الجائزة منذ عام 1997.

وحصل لاعبان فقط في البوندسليجا على جائزة الحذاء الذهبي على مدار التاريخ، وكلاهما من بايرن ميونخ، وهما جيرد مولر في موسمي 1969-1970 و1971-1972 والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في موسمي 2020-2021 و2021-2022.

ويبلغ متوسط تسجيل كين هدفا كل 80 دقيقة وينفرد بصدارة قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 33 هدفا يليه الغيني سيرهو جيراسي هداف شتوتجارت برصيد 25 هدفا، ثم البلجيكي لويس أوبيندا هداف لايبزج برصيد 23 هدفا.

وفاز هالاند النجم السابق لبوروسيا دورتموند الألماني بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي بتسجيله 36 هدفا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر كين قائمة المرشحين للحذاء الذهبي برصيد 33 هدفا و66 نقطة، يليه جيراسي برصيد 25 هدفا و50 نقطة، ثم مبابي برصيد 24 هدفا و48 نقطة في المركز الثالث.

يليهم مارتينيز في المركز الرابع برصيد 23 هدفا و46 نقطة، أوبيندا في المركز الخامس برصيد  46 نقطة و23 هدفا، ثم هالاند في المركز السادس برصيد 40 نقطة و20 هدفا.

جائزة الحذاء الذهبي، هاري كين يسير على خطي مولر وليفاندوفسكي

أول تعليق من هاري كين عن مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد

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هاري كين بايرن ميونخ ليفاندوفسكي برشلونة البوندسليجا الدوري الألماني

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جائزة الحذاء الذهبي، هاري كين يسير على خطي مولر وليفاندوفسكي

أول تعليق من هاري كين عن مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد

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