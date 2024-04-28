الأحد 28 أبريل 2024
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أخبار مصر

حملات موسعة لرفع الإشغالات في أحياء وشوارع القاهرة

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد حاليا حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية بمختلف الأحياء لرفع الإشغالات ضمن خطة المحافظة لعودة الانضباط لشوارعها، وتحقيق السيولة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

بعد انتشار الإشغالات، حملة علي الكافتيريات المخالفة ببنها

محافظ القاهرة يشدد على رفع الإشغالات بالألف مسكن


وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لازالة الاشغالات بشوارع ٢٦ يوليو والجمهورية ومنطقة الإسعاف بحى الأزبكية، وشوارع طه حسين وأبو الفدا ومنطقة الزمالك بحى غرب القاهرة،  وشارعى شنن والسبتية بحى بولاق أبوالعلا،  وشوارع البستان وشريف بحى عابدين، وشوارع حمدى سيف النصر والبوستة وسور نادى السلاح ومخرج نفق الأزهر بحى الموسكي،  وشوارع احمد ماهر والغورية

ومحيط المسجد الحسينى بحى وسط القاهرة، وطريق الاوتوستراد ومزلقان الدويقة وشرق السكة الحديد بحى منشأة ناصر، وشوارع باب البحر وأمير الجيوش والخراطين  وبهاء الدين مع ميدان الظاهر بحى باب الشعرية تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والاكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 
وكلف محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى بشكل مستمر ودوري للقضاء على كافة المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة المسجد الحسينى باب الشعرية حى غرب القاهرة رفع الاشغالات من الشوارع

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