الأحد 28 أبريل 2024
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محافظات

ختام مسابقات التربية الخاصة والدمج بالوادي الجديد

طلاب التربية الخاصة
طلاب التربية الخاصة والدمج، ڤيتو

  بعث المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد بخالص التهاني لطلاب المحافظة من ذوى الهمم وإدارة التربية الخاصة بالمديرية والإدارات التعليمية للحصول على مراكز متقدمة بختام مسابقات التربية الخاصة والدمج على المستوى الإقليمي لمحافظات شمال ووسط الصعيد والتي شارك فيها محافظات (أسيوط- المنيا – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد)  تضمنت المسابقات العاب كرة القدم خماسي بنين – كاتة كاراتيه – كرة سرعة "بين – بنات" - الرسم"بين – بنات".

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جاءت النتائج كالتالى: 
🔹️ مركز أول كاراتيه بنات الطالبتان : 
هبة احمد محمد محروس ؛ اهداء رمضان مهدي.   
🔹️مركز ثاني كرة سرعة بنات الطالبات 
اسماء ابو ضيف - الاء اسامة_  هراء اسامة                

🔹️المركز الثاني قدم خماسي الطلاب 
- احمد خالدمحمد_ -عبدالله محمد احمد- محمد اشرف جمعة عبده-محمد محمود علي- عبد الرحمن احمد محمد- عبد اللطيف محمد طلعت- عمر احمد رفاعي 

🔹️مركز ثالث رسم الطلبة:

مي سيد حسني- ياسمين ياسر محمد- اسماء حسين-عمر احمد رفاعي-علي احمد حسن٠

ومن جانبه كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، امس السبت، بديوان عام المحافظة، الفائزين في ختام مسابقات التربية الخاصة والدمج على المستوى الإقليمي لمحافظات شمال ووسط الصعيد والتي شارك فيها محافظات «أسيوط- المنيا – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد» في كرة القدم خماسي بنين – كاتة كاراتيه – كرة سرعة بين – بنات- الرسم بين – بنات» التي أقيمت في الفترة من 26 إلى 27 أبريل الجاري 2024 تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومحافظ الإقليم.

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