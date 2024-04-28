الأحد 28 أبريل 2024
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محافظات

استفادة 517 مواطنا بقافلة طبية بالبحيرة

جانب من القافلة السكانية
جانب من القافلة السكانية بالبحيرة، فيتو

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة  المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، قافلة طبية بقرية الإمام مالك حيث تم الكشف على  511 حالة تنوعت ما بين، ( 32 باطنة - 30 نساء - 111 أطفال  - 99 أسنان - 136 رمد - 54 عظام - 14 صدر - 2 أنف وأذن - 33 جلدية)، بالإضافة الى 60 حالة عمل نظارات.

رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وإستمرارا لجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات.

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