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ثقافة وفنون

عامر التوني يشدو بالمدائح النبوية والابتهالات في ساقية الصاوي 10 مايو

عامر التوني، فيتو
عامر التوني، فيتو

تحيي فرقة المولوية المصرية بقيادة الفنان عامر التوني حفلا إنشاديا مميزا، وذلك في تمام الثامنة من مساء الجمعة الموافق 10 مايو المقبل، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي في الزمالك. 

حفل عامر التوني في ساقية الصاوي 

ومن المقرر أن يقدم عامر التوني مجموعة من أشهر أعماله المختارة من القصائد لكبار شعراء الصوفية الذين أثروا الحياة الصوفية  بدلالات عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل ابن الفارض، ابن عرب، السهرورد، الحلاج، أبو ميدن الغوث وآخرين. 

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ومنها: "متى ياحبيب القلب" "عيني لغير جمالكم لا تنظر"،  "يامليحا قد تجلى"، " وبرقت سعاد"، "نارها فى أضلعى".

فرقة المولوية المصرية 

جدير بالذكر أن عامر التوني أسس فرقة المولوية المصرية عام 1994 وشاركت الفرقة بعروضها في أكثر من خمسين دولة منها: تونس، المغرب، الجزائر، اليابان، سنغافورة، تايلاند، أندونسيا، فيتنام، الصين، ماليزيا وغيرها.

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